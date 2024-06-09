“ألحق شوف النتيجة قبل أي حد” رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2024

قامت مديرية التربية والتعليم اليوم بالإعلان عن الانتهاء من جميع الأعمال المتعلقة بكتترول مراجعة وتصحيح ورصد درجات الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية، كما تم أيضا تصوير وطباعة الدرجات كما قام السيد محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان باعتماد النتائج، وتسهيلا من وزارة التربية والتعليم أوضحت أنه من الممكن الحصول على النتيجة إلكترونيا قبل توزيعها على المدارس، وفي السطور التالية نوضح لكم كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية إلكترونيا ورابط استخراج النتائج.

رابط استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2024

يمكن لأي طالب الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية الخاصة به من خلال هذا الرابط [https://natiga.qalubiaedu.org/] الذي توفر من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، حيث يتيح لكم هذا الرابط الاستعلام عن النتائج ويوفر جميع التحديثات والتطورات من المديرية المتعلقة بالنتائج، كما يوفر عدة خدمات أخرى مثل تقديم الشكاوى من النتائج، كما يوفر موارد دروس ومراجعات للطلاب والمعلمين.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية برقم الجلوس

يمكنكم الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية بكل سهولة باستخدام رقم الجلوس فقط، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية الرسمي، من هنا .

قم بالضغط على خيار الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2024.

ستظهر أمامك صفحة قم بإدخال البيانات المطلوبة وهي اسم الطالب ورقم الجلوس الخاص به.

ثم اضغط زر استعلام.

وسوف تظهر أمامك النتيجة كاملة موضحة درجات كل مادة والمجموع الكلي.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية بالاسم فقط

كما يمكنكم أيضا استخراج النتيجة الخاصة بالشهادة الإعدادية محافظة القليوبية باستخدام اسم الطالب فقط، كل ما عليكم هو اتباع الخطوات التالية: