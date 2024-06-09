ثبت الآن… تردد قناة الحج السعودية نايل سات!! شعائر الحج صوت وصورة

يزداد البحث خلال الآونة الأخيرة عن تردد قناة الحج السعودية، حيث تقوم هذه القناة بعمل تغطية شاملة لجميع مناسك الحج، بالإضافة إلى تقديم العديد من البرامج الدينية والآيات القرآنية بأصوات عذبة، كما تقوم أيضا باستضافة مجموعة من المعلقين المتخصصين في شؤون الحج والعمرة لتقديم تحليلات وتوجيهات مفيدة للحجاج والمشاهدين، وسنقوم بعرض التردد الجديد لهذه القناة خلال هذا المقال.

تردد قناة الحج السعودية

يبحث عدد كبير من المسلمين عن تردد قناة الحج السعودية لمشاهدة أفضل الشعائر التي تقام الآن في الحرم المكي، حيث تقوم هذه القناة بنقل هذه الشعائر بأفضل جودة للصوت والصورة ودون أي تشويش في الصوت، كما تقوم بعرضها أيضا على مدار اليوم وبطريقة مجانية، ويكون تردد هذه القناة كالآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد الخاص بالقناة : 12015.

الاستقطاب: أفقي.

اضبط معامل الترميز : 27500.

اضبط معامل تصحيح الخطأْ 3\4.

الجودة HD.

تردد قناة الحج على العرب سات 2024

التردد الخاص بالقناة: 12419.

القمر الصناعي: عرب سات.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

طريقة استقبال تردد قناة الحج

يمكنك ان تقوم بمشاهدة شعائر الحج وسماع تكبيرات عيد الأضحى من خلال تثبيت تردد قناة الحج السعودية على جهاز عن طريق اتباع الخطوات التالية: