مترجمة وكاملة.. المؤسس عثمان الحلقة 164 بجودة HD على قناة الفجر الجزائرية

المؤسس عثمان الحلقة 164، يعتبر مسلسل المؤسس عثمان واحدا من أكثر المسلسلات التركية شعبية حيث يحظى بأعلى نسب المشاهدة ويتابعه الملايين من المشاهدين في جميع أنحاء العالم يعرض الحلقة 164 من المسلسل، وتتم إطلاق الجزء الخامس منه بعد نجاح باهر خلال الأربعة مواسم السابقة من خلال هذا التقرير الذي نقدمه عبر موقع البديل سوف نتعرف على جدول عروضه على مختلف القنوات، وترددات القنوات التي تنقله.

المؤسس عثمان الحلقة 164

يعتبر مسلسل المؤسس عثمان واحدا من المسلسلات الأكثر بحثًا عن مواعيده، حيث ينتظر الجمهور بشغف عرض الحلقة 164 منه، سيتم عرض الحلقة الجديدة لمسلسل قيامة عثمان يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 على قناة atv التركية في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت تركيا بالإضافة إلى ذلك، ستتوفر الحلقة في نفس اليوم على موقع قصة عشق في تمام الساعة الثانية عشر ليلا بتوقيت مصر والسعودية.

من المقرر أيضا عرض الحلقة المترجمة على قناة الفجر الجزائرية وقناة الصعايدة يوم الخميس الموافق 13 يونيو 2024 لتلبية احتياجات الجمهور العربي.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الحلقة 164

المعلومات حول القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الحلقة 164 و تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات كالتالي لمشاهدة الحلقة 164 من مسلسل المؤسس عثمان يمكن الاعتماد على القنوات التالية:

تردد قناة الفجر الجزائرية

تردد: 12034.

استقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الصعايدة على نايل سات

بينما توفر قناة الصعايدة البديلة للمشاهدين على نايل سات مع الترددات التالية:

قمر الصناعي: Nile Sat.

تردد: 11177/ 10815.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.