“رددها الآن”.. استقبال تردد قناة تكبيرات عيد الاضحى لبيك اللهم لبيك 2024 على جميع الاقمار للاستماع إلى تكبيرات العيد طول اليوم بدون انقطاع

جموع مسلمي الارض يبحثون عن تردد قناة تكبيرات عيد الاضحى لبيك اللهم لبيك 2024 بعدما اقترب علينا عيد الاضحى الذي سنحتفل بقدومه بعد أيام معدودة من الآن، وتعد ترديد تكبيرات عيد الاضحى من السنن النبوية المؤكدة والتي يحرص المسلمين على احيائها لنيل الثواب وكسب الحسنات، وخلال تلك الفترة نجد أن المواطنين يحرصون على تشغيل تكبيرات العيد في المحلات والشوارع لتعم الفرحة والبهجة، واليكم تردد قناة لبيك اللهم لبيك 2024 لتتمكنوا من استقبالها.

تردد قناة تكبيرات عيد الاضحى لبيك اللهم لبيك 2024

ويشهد “جوجل” حاليا عمليات بحث مكثفة حول تردد قناة تكبيرات عيد الاضحى لبيك اللهم لبيك 2024 التي تمكنهم سماع تكبيرات العيد وتهليل الحجاج من بيت الله فوق جبل عرفات، واليكم تردد القناة على النايل سات وعرب سات:

التردد القناة هو : 10922.

معدل الاستقطاب للقناة هو : عمودي.

معدل الترميز للقناة هو : 27500.

الجودة : HD.

معدل تصحيح الخطأ للقناة هو : ⅞.

القمر الصناعي: نايل سات.

أو:

التردد القناة هو : 12015.

جودة القناة الجديدة: HD.

معدل تصحيح الخطأ للقناة هو : 3/4.

معدل الاستقطاب للقناة هو: الاتجاه الرأسي.

معدل الترميز للقناة هو : 27500.

القمر الصناعي: عرب سات.

طريقة استقبال تردد قناة تكبيرات عيد الاضحى 2024

واليكم شرح مفصل حول طريقة استقبال تردد قناة تكبيرات عيد الاضحى 2024 على جهاز الريسيفر الخاص بك خلال دقائق معدودة:

قم بالضغط على زر menu الموجود في ريموت الريسيفر.

قم بالدخول إلى قسم التركيب الهوائي.

اضغط على ايقونة “اضافة تردد قناة جديد”

قم بادخال الاحداثيات الخاصة بالقناة، مع تحديد القمر الصناعي الخاص بك.

اضغط على كلمة “بدء البحث”.

انتظر حتى ينتهي البحث، ومن ثم اضغط على كلمة “حفظ”.

صيغة تكبيرات عيد الاضحى

“الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبدإلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرً”.