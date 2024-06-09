تؤهل لسوق العمل… بدائل الثانوية العامة 2024 أكثر من 36 مدرسة بعد الاعدادية

بدائل الثانوية العامة 2024، بعض الطلاب الذين حصلوا على شهادة الإعدادية ينظرون إلى خيارات مختلفة بعيدا عن الالتحاق بمدارس الثانوية العامة يميل بعضهم إلى البحث عن بدائل تعليمية أخرى، في حين يسعى آخرون لاكتساب مهارات وتدريب في مجالات الحرف والمهن بهدف ضمان فرص عمل مستقبلية مضمونة انطلاقا من هذا الاهتمام المتنامي.

بدائل الثانوية العامة 2024

في عام 2024 يوجد حوالي 51 مدرسة بديلة للثانوية العامة والتي تقدم مجاميع أقل من مجاميع الثانوية العامة التقليدية هذه المدارس تشمل:

مدرسة الضبعة النووية.

مدرسة توشيبا العربي.

مدرسة الطاقة الشمسية.

مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية بالتجمع الثالث بالقاهرة.

مدرسة غبور للسيارات.

مدرسة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية بحي الأسمرات.

مدرسة التكنولوجيا التطبيقية الميكاترونيات بمدينة بدر في القاهرة.

مدرسة السويدي الثانوي للتكنولوجيا التطبيقية.

مدرسة الشهيد أحمد تعلب الفندقية بمدينة نصر بالقاه

مدارس التمريض العام.

مدرسة الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية.

مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية بإدارة شمال بورسعيد التعليمية

مدرسة البتروكيماويات.

المدرسة التجارية.

مدرسة الغزل والنسيج.

مدرسة مبارك كول.

مدرسة الإنتاج الحربي بالسلام.

مدرسة أحمد تعلب الفندقية.

مدارس البترول.

مدرسة السلام للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام.

مدرسة الهيئة العربية للتصنيع.

مدرسة حلوان للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان.

مدرسة الأثاث بدمياط.

مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية بحي الأسمرات.

مدرسة الترسانة البحرية في الإسكندرية.

مدارس بعد الاعدادية بديل للثانوية العامة

قامت وزارة التربية والتعليم بتوفير بعض المدارس الحديثة كجزء من خطتها لتطوير التعليم الفني وتعزيز مكانته في المجتمع، تلك المدارس الجديدة توفر برامج تعليمية تركز على تطوير المهارات العملية والتقنية في مختلف المجالات مثل الصناعة والتصنيع والتقنية والخدمات وبفضل تلك البرامج يمكن للطلاب الحصول على مهارات عملية قابلة للتطبيق مباشرة في سوق العمل.