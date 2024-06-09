رسميا.. موعد عطلة عيد الأضحى في العراق 2024 وعدد ايام الاجازة لكل الموظفين وفقا لقرار مجلس الوزراء

موعد عطلة عيد الأضحى في العراق 2024، يتسائل الكثير من المواطنين وخاصة الموظفين بكافة القطاعات عن موعد عطلة عيد الأضحى في العراق 2024 بالتزامن مع اقتراب ثاني أهم المناسبات الاسلامية، حيث أن في كل عام يتم منح اجازة عيد الاضحى بالعراق 2024 للموظفين ليتمكنوا من قضاء وقت ممتع مع افراد العائلة على أن تكون تلك الاجازة مدفوعة الاجر وفقا لما ينص عليه القانون، والآن سنتعرف على متى موعد عطلة عيد الاضحى المبارك في العراق.

موعد عطلة عيد الأضحى في العراق 2024

وقد أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالإعلان عن موعد عطلة عيد الأضحى في العراق 2024 في جميع الجهات والشركات التابعة للقطاع الحكومي، وفقا لما صرح به السيد رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، حيث ستبدأ الاجازة من يوم الأحد الموافق 16 من شهر يونيو 2024، وتستمر حتى يوم السبت الموافق 22 من شهر يونيو 2024، على أن يتم استئناف العمل بداية من يوم الأحد الموافق 23 من شهر يونيو، وأعلنت الوزارة أن هذه الإجازة هي إجازة مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي، وستكون مدتها اسبوع كامل.

‏عادات وتقاليد العراقيين في عيد الأضحى

واليكم اهم ‏عادات وتقاليد العراقيين في عيد الأضحى والتي تعد متوارثة بين الاجيال، ومنها:

الحرص على اداء صلاة العيد في الساحات والمساجد.

ذبح الاضاحي وتوزيع لحومها على الفقراء والمساكين.

شراء الملابس والاحذية الجديدة.

تحضير الموائد العامرة بالأكلات الشهية والأطباق التقليدية داخل العراق مثل الكباب والدولمه والمقبلات الشرقيه، وأيضا يصنعون بعض الحلوى مثل الكنافة والمعمول.

‏يقوم الكبار بتقديم العيديات للأطفال الصغار لإضافة المزيد من البهجة والسرور للأطفال.

‏موعد العطلات الرسمية في العراق 2024