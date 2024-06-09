كن ملك ثبات الايم.. افضل و أقوى كود حساسية ببجي موبايل PUBG Mobile.. سيطر على ساحة المعركة

يعد ضبط إعدادات الحساسية في لعبة PUBG Mobile أحد العوامل الأساسية التي تؤثر على أداء اللاعبين وتجربتهم في اللعبة حيث تتطلب لعبة PUB Mobile دقة عالية في التصويب والحركة والتي يمكن تحسينها بشكل كبير من خلال إعدادات الحساسية المخصصة كما يمكن لهذه الاعدادات أن تساعد اللاعبين في تحقيق تحكم أفضل في شخصياتهم داخل اللعبة سواء كانوا يفضلون اللعب بأسلوب التصويب من منظور الشخص الثالث أو الأول.

إعدادات الحساسية الموصى بها لـ PUBG Mobile

ضبط إعدادات الحساسية في لعبة PUBG Mobile يمكن أن يكون له تأثير كبير على أدائك في اللعبة حيث يساعدك ذلك على التحكم بدقة في حركتك و تصويبك مما يجعلك أكثر كفاءة في المعارك إليك مجموعة من الأكواد والنصائح التي يمكنك استخدامها لضبط إعدادات الحساسية:

إعدادات حساسية الكاميرا (Camera Sensitivity)

Third Person No Scope: 95%

First Person No Scope: 90%

Red Dot, Holographic, Aim Assist: 50%

2x Scope: 30%

3x Scope: 22%

4x Scope, VSS: 14%

6x Scope: 12%

8x Scop: 10%

إعدادات حساسية الإطلاق (ADS Sensitivity)

Third Person No Scope: 95%

First Person No Scope: 90%

Red Dot, Holographic, Aim Assist: 55%

2x Scope: 37%

3x Scope: 30%

4x Scope, VSS: 25%

6x Scope: 20%

8x Scope: 12%

إعدادات حساسية الجيروسكوب (Gyroscope Sensitivity

Third Person No Scope: 250%

First Person No Scope: 250%

Red Dot, Holographic, Aim Assist: 300%

2x Scope: 300%

3x Scope: 240%

4x Scope, VSS: 235%

6x Scope: 210%

8x Scope: 180%

كيفية ضبط الحساسية في PUBG Mobile