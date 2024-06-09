طريقة تجديد البطاقة الذهبية في الجزائر 2024 وشروط الحصول عليها eccp.poste.dz

يرغب عدد كبير من الأشخاص الحصول على البطاقة الذهبية في الجزائر أو تجديدها، وذلك لأهميتها في إدارة حساباتهم البريدية، وسحب الأموال، بالإضافة إلى الفواتير الإلكترونية، وغيرها العديد من الخدمات الأخرى التي تقدمها، ولكن حتى تستطيع تجديد البطاقة لا بد من السير على بعض الخطوات عند تجديدها، وأيضًا هناك بعض الشروط التي ينبغي الالتزام بها عند التقديم.

طريقة تجديد البطاقة الذهبية في الجزائر 2024

حتى تستطيع تجديد البطاقة الذهبية بالجزائر ينبغي السير على الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للبريد الجزائري.

في حالة كنت تملك حساب سجل الدخول مباشرة من خلال كتابة البريد الإلكتروني واسم المستخدم.

وفي حالة لم يكون لديك حساب الموقع فلا بد من السير على الخطوات في الموقع.

الذهاب إلى قائمة “الخدمات”.

حدد خيار “خدمات تجديد البطاقة الذهبية”.

ستظهر أمامك استمارة قم بكتابة بها المعلومات الشخصية من الاسم بالكامل، وتاريخ الميلاد، والعنوان، ورقم البطاقة بشرط أن تكون سارية.

إرفاق المستندات المطلوبة من صورة شخصية حديثة، ورقم الهوية الوطنية.

بعد التأكد من بيانات قم بالضغط على أيقونة “إرسال الطلب” حتى يتم إكمال عملية التجديد.

شروط التقديم على البطاقة الذهبية في الجزائر 2024

هناك معايير معينة وضعتها الحكومة ترغب في توفرها في كل شخص يريد الحصول على البطاقة، فإليكم أهم الشروط التي وضعتها الحكومة في الجزائر على النحو التالي: