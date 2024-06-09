اعرف اسمك في الكشوفات ولا لا .. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024 الوجبة السابعة

تكون الحاجة إلى دعم البرامج الاجتماعية مشتدة أثناء المناسبات والاحتفالات المختلفة، لذلك البحث عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024 الوجبة السابعة مكثف الأيام الراهنة، لأن المواطن الفقير يكون في حاجة ماسة إلى الأموال التي تجعله يوفر رغبات الأبناء في مثل هذا الوقت، وتوفر حكومة العراق هذا الدعم لعدد محدد من الشعب بعض دراسة أوضاعهم المادية والاجتماعية، للتأكد من كونهم غير قادرين على إحضار ضروريات الحياة الكريمة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024 الوجبة السابعة

رفع مستوى المواطن العراقي من الضروريات التي تحملها الحكومة في العراق على كاهلها، حيث تبذل قصارى جهودها من أجل توفير حياة تليق بمواطني العراق، في حين تظل مسؤولة عن الفقراء الذين لا يملكون حد من الدخل الثابت كل شهر، وبالتالي أطلقت برامج الرعاية من خلال منصة مظلتي، وتقوم بدعم المواطن بوجبات شهرية من خلال، اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024 الوجبة السابعة، التي يمكن الاستعلام عنها كما يلي:

اذهب إلى رابط منصة مظلتي .

لن تدخل إلى المنصة قبل كتابة بيانات تسجيل الدخول الخاصة بك.

بعد الدخول إلى المنصة تجد أمامك زر ” الخدمات الإلكترونية ” اضغط عليه.

من بين الخدمات اختر ” المقبولين في الرعاية الاجتماعية “.

حدد رقم الوجبة وهي ” السابعة “.

اكتب بيانات الفرد الذي سجل على المنصة من قبل.

اختر زر ” استعلام “.

أهداف برامج الرعاية الاجتماعية في العراق

خصصت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية منصة ” مظلتي”، ويرجع تسميتها بهذا الاسم لأنها تظل كل العراقيين في رعايتها، وتقدم مرتبات مالية كل شهر للمدعومين وتحرص على اختيار الأسر التي لديها أبناء في مراحل تعليمية، ويبلغ قيمة دعم الفرد 100 ألف دينار عراقي، وقد نتج عن هذا الدعم تغيير حياة الكثيرين في العراق إلى الأفضل.