استعلم برقم بطاقتك pdf .. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة السابعة 2024 عبر موقع مظلتي

تصدرت اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة السابعة محركات البحث الاجتماعي خلال الآونة الماضية حيث كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن موعد صرف الدفعة السابعة من الرعاية الاجتماعية خلال الأيام القادمة، وتعتبر هذه الدفعة من أبرز وسائل الدعم للمحتاجين وذوي الدخل المحدود، مما يساعدهم على العيش بكرامة، ويتطلع العديد من المواطنين إلى معرفة كيفية الاستعلام عن الأسماء المستفيدة وشروط الاستفادة من هذا الدعم خاصة بعد إعلان الوزارة عن صرف الدفعة السابعة قبل عيد الأضحى المبارك.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة السابعة

في صدد حديثنا عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة السابعة حيث حددت وزارة الشؤون الاجتماعية بالعراق الشروط التي ينبغي توافرها في المتقدمين لمنحة الرعاية الاجتماعية في العراق الشروط التالية، وهي:

أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية العراقية.

أن يكون عدد أفراد الأسرة أكثر من أربعة.

أن يتراوح عمر المتقدمين من الرجال ما بين 18 و60 عامًا، ويجب أن يمتثلوا لجميع متطلبات البرنامج بشكل كامل.

أن تكون المتقدمات للبرنامج في الفئة العمرية بين 15 و55 عامًا.

كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة السابعة

يرغب العديد من مواطني العراق في التعرف على رابط منصة “مظلتي” للرعاية الاجتماعية، وقد نوهت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق إلى أنه بإمكان جميع المواطنين الاستفادة من خدمات منصة “مظلتي”، التي تقدم مجموعة واسعة من خدمات الرعاية الاجتماعية الشاملة للمواطنين، وتشمل هذه الخدمات تحديد عنوان السكن وتحديث البطاقة التموينية.

أوضحت هيئة الحماية الاجتماعية أنه يمكن للأشخاص الذين تتوفر فيهم شروط الاستحقاق الاستفادة من هذه الخدمات، وتتمثل خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة السابعة فيما يلي:

الدخول إلى منصة “ مظلتي ” الإلكتروني

في الصفحة الرئيسية للمنصة، ابحث عن خيار “الخدمات الإلكترونية” واضغط عليه.

قم بإدخال نوع الهوية الوطنية والرقم الوطني في الحقول المخصصة، ثم أدخل اسم المستفيد.

أدخل رقم مركز التموين ورقم بطاقة التموين الخاصة بك.

قم بملء جميع الحقول المطلوبة بالمعلومات الصحيحة، مثل العنوان وأي تفاصيل أخرى قد تطلبها المنصة.

أدخل رقم هاتفك لاستلام كود التحقق، والذي سيتم إرساله عبر رسالة نصية.

بعد إدخال كود التحقق، اضغط على زر “الرعاية الاجتماعية” لإكمال عملية التسجيل.

ومن خلال هذه الخطوات، يمكن للمواطنين التسجيل بسهولة في منصة “مظلتي” والاستفادة من خدمات الرعاية الاجتماعية التي تقدمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق.