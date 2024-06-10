ياترى كام يوم… موعد اجازة عيد الاضحى في السعودية 2024 لجميع العاملين بمختلف القطاعات

موعد اجازة عيد الاضحى في السعودية 2024، يوم الخميس قامت المملكة العربية السعودية بالتحقق من هلال شهر ذي الحجة، حيث تم تحديد أول أيام عيد الأضحى المبارك وتحديد إجازات القطاعين الخاص والغير ربحي، بالإضافة إلى ذلك أعلنت وزارة الموارد البشرية عن إجازة عيد الأضحى لعام 1445 هـ في باقي القطاعات الحكومية.

موعد اجازة عيد الاضحى في السعودية 2024

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن موعد عودة العمل بعد إجازة عيد الأضحى لجميع القطاعات في الدولة محددة ضرورة الالتزام بالفترة الزمنية المحددة لبداية ونهاية الإجازة بالنسبة للقطاع الحكومي سيبدأ عودة الموظفين للعمل يوم 21 يونيو الموافق 15 ذي الحجة أما في القطاع الخاص فسيكون يوم عودة الموظفين للعمل هو 19 يونيو 2024 الموافق 13 ذي الحجة وستستمر الإجازة الرسمية لمدة خمسة أيام.

هذا الإعلان يأتي لضمان استئناف الأنشطة والخدمات بشكل منتظم بعد فترة الإجازة، ويشجع على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتسهيل عودة العمل وتقديم الخدمات بفعالية، ويأتي تنظيم هذه الفترة في إطار جهود الدولة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي وضمان سلامة الموظفين وسلامة المجتمع بشكل عام.

عيد الاضحى في المملكة العربية السعودية 1445

يوم الجمعة بدأت أول أيام العشر من ذو الحجة الأيام المباركة التي تتضمن أيضا أيام الرحمة والبركة هذه الأيام، تعتبر من أعظم الأيام في السنة الهجرية وتحمل قيمة دينية وروحانية عظيمة بالنسبة للمسلمين، تحديد هلال شهر ذي الحجة وإعلان الإجازات يأتي في إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك الذي يعد من أهم المناسبات الدينية في الإسلام ينتظر المسلمون هذا العيد بشغف كبير لأداء مناسك الحج وأضحية العيد وقضاء أوقات مباركة مع العائلة والأصدقاء.