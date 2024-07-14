فعاليات مبهرة للجميع تحديث نهائي.. احصل على كوينزات مجانية عبر فعالية الموسم الســــابع

داخل منصات الالعاب الاكترونية تتسارع عمليات البحث لمعرفة ما هي اقوي وافضل لعبة الكترونية من العاب الفيديو التي تقدم تجربة كروية ممتعه ومميزة، وكان الاختيار يقع علي لعبة efootball الشهيرة من انتاج شركة Konami، تاتي لعبة بيس موبايل بتجربة كروية ممتعه واداء رسومي مبهر وكذلك مرونة وسهولة في الاداء والتصوير والحركة، بالاضافة الى تفوق شركة التصميمات الفنية هذه المره علي نفسها في انشاء اشكال نجوم الساحرة المستديرة بدقة رهيبه، سوف تجعلك تشعر وكانك تشاهد المباراة في التلفاز، استطاعت بيس موبايل الحصول علي شعبية قوية وعدد عمليات تحميل وتثبيت مرتفعة جداً وذلك لما تقدمة من تجربة ممتعة وبسيطة، وفي باقي المقال سوف نعرض لكم طريقة التثبيت علي الهاتف المحمول الخاص بك بكل سهولة.

فعاليات بيس موبايل والحصول على الكوينزات المجانية

يمكنك الان الاستمتاع بلعبة بيس موبايل من خلال استغلال الفعاليات الاسبوعية التي تطلقها شركة Konami من كل اسبوع، حيث يمكنك مع كل فعالية ان تدخل علي فرصة في الحصول علي لاعب متميز من نجوم كرة القدم الشهيرة مثل اللاعب Cristiano Ronaldo وغيرة من النجوم المميزة حسب نسبة حظك في وقتها.

يمكنك الان بعد عملية تسجيل الدخول اليومية في اللعبة ان تقوم باستلام عدد 50 كوينز بيس بعد كل عملية تسجيل دخول باستمرار، وكذلك فور بدء الفعالية يمكنك استلام 50 كوينز عند الفوز بالمباراة امام الخصم الخاص بك.

فعاليات الذكاء الاصطناعي وفتح بكجات مجانية

بعد اطلاق نظام الذكاء الاصطناعي الجديد اصبح بامكانك الان الحصول علي فتحات مجانية علي بكجات اسطورية داخل اللعبة، وذلك من خلال الفوز بتحديات الذكاء الاصطناعي الحالي، يمكنك ايضاً تحديد مستوات الذكاء الاصطناعي المنافس لك من مستوي هاوي حتي مستوي الاسطورة التي لا يمكن هذيمته، وكلما تقدم مستوي مواجهتك كلما زادت مكافات الفعالية.