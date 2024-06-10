كل عام وأنتم بخير… اسعار العجول والخرفان اليوم 10 يونيو 2024 في الأسواق

اسعار العجول والخرفان اليوم 10 يونيو 2024، زادت معدلات الاستعلام من قِبل الكثير من المواطنين حول أسعار الخرفان لكل كيلوغرام في يومنا هذا لعام 2024 وذلك بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك لهذا العام، يعبر الكثيرون عن رغبتهم في شراء الأضاحي سواء كانت عجولا أو خرافا بأسعار معقولة من خلال هذا المقال سنقدم لكم معلومات شاملة حول هذا الموضوع.

اسعار العجول والخرفان اليوم 10 يونيو 2024

من خلال موقعنا الإخباري البديل سنقدم لكم اليوم معلومات حول اسعار العجول والخرفان اليوم 10 يونيو 2024 والتي جاءت على النحو التالي:

يتراوح سعر الخرفان اليوم ما بين 6000 إلى 10,000 جنيه للراس.

يتراوح سعر الخرفان اليوم للبيع بالجملة ما بين 5,900 إلى 9,000 جنيه للراس.

يتراوح سعر الخرفان اليوم دون ميزان مابين 8,000 إلى 15,000 جنيه خروف الأضحية.

أسعار اللحوم اليوم

فى الأسواق اليوم الاثنين 10 يونيو 2024 جاءت أسعار اللحوم على النحو التالي: