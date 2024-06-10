هيكون مفرود وسايح قبل العيد .. كيراتين طبيعي للشعر بوصفات طبيعية موجودة في البيت

تحرص كافة النساء في كافة أنحاء العالم دائمًا على أن تجعل مظهرها رائع ومتكامل، ويكون ذلك عن طريق العناية ببشرتها، وشعرها، ومظهرها، وملابسها، حتى تظهر في أفضل صورة، وتفضل العديد من النساء المواد الكيماوية لصبغ الشعر، ومن أجل العناية به بشكل عام،.ولكن هناك العديد من النساء الأخرى التي تفضل استخدام المواد الطبيعية، من أجل العناية بشعرها وبشرتها أيضًا، لأن المواد الكيميائية يؤدي استخدامها على المدى الطويل إلى مشاكل ضخمة.

الكيراتين للشعر

الكيراتين هو مادة كيميائية تؤدي إلى فرد الشعر، وتنعيمه، ولكن استخدامه على المدى الطويل يؤدي إلى تلف الشعر، وتؤدي إلى تساقط الشعر بطريقة رهيبة، ولذلك ينصح العديد من خبراء التجميل بإستخدام الكيراتين الطبيعي للشعر، وعدم استخدام الكيراتين الكيميائي أبدًا، لأنه يصيب الشعر بالعديد من المشاكل التي لا يمكن حلها، أو يمكن حلها بإستخدام مبالغ ضخمة، وفي وقت طويل للغاية.

كيراتين جوز الهند وعصير الليمون الطبيعي للشعر

هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي تجعلك تستغنين عن أي وصفات كيميائية قد تضر بشعرك، ومن هذه الوصفات، وصفة كيراتين جوز الهند وعصير الليمون الطبيعي للشعر، وطريقة تحضيره سهلة، وتكون كالتالي: نضع ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون ونصف كوب من حليب جوز الهند في وعاء، ونقلبهم معًا، حتى يصبحوا خليط، ثم نضعهم في الثلاجة لمدة يوم كامل، وبعدها نخرج الخليط من الثلاجة، ونضعه على الشعر بالكامل من الجذور للأطراف، ثم نتركه لمدة نصف ساعة، وبعدها نقوم بغسل الشعر بالماء والشامبو، ويجب أن يكون الشامبو خالي من الكبريت، ويمكنك استخدام هذه الوصفة مرة أسبوعيًا.

كراتين البيض ولبن الزبادي الطبيعي للشعر

من الوصفات الطبيعية للشعر أيضًا كيراتين البيض ولبن الزبادي الطبيعي، ويمكنك تحضيره عن طريق: وضع 2 صفار بيض و10 معالق من لبن الزبادي في إناء معًا، وخلطهم جيدًا، ثم ضعي هذا الخليط على الشعر بالكامل، وقومي بتغطيته بكيس بلاستيك، وبعد أن تتركي الخليط على الشعر 20 دقيقة، قومي بغسله بالماء البارد والشامبو جيدًا، حتى لا يبقى أي أثر للخليط في الشعر.