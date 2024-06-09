عاجل زيادة 700 ألف دينار وزارة المالية قبل عيد الأضحى!.. استعلام رواتب المتقاعدين بعد الزيادة الأخيرة mof.gov.iq

في خبر ينتظره ملايين المواطنين في مختلف محافظات العراق، تم الإعلان عن قرار يُفيد بتطبيق زيادة قدرها 700 ألف دينار عراقي، وهو الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين، بالإضافة إلى أن الزيادة المحددة بلغت قدرها 200 ألف دينار عراقي، نظرًا لأن الحد كان 500 ألف دينار وبعد القرار أصبح الحد الأدنى 700 ألف دينار، لتكون الزيادة حينها 200 ألف دينار، يتم العمل على هذا الجدول عقب التصويت عليه مباشرة من قبل مجلس الوزراء العراقي، حتى يتمكن من الحصول عليه جميع المشتركين في هيئة التقاعد الوطنية.

موعد توزيع رواتب المتقاعدين بالعراق

وأوضحت وزارة المالية العراقية، أن توزيع رواتب المتقاعدين بالزيادة البالغ قيمتها 100 ألف دينار عراقي منذ بداية الأيام، يتم العمل على صرفها في بداية كل شهر ميلادي ما لم يوافق عُطلة أو إجازة رسمية في محافظات العراق، على أن يتم العمل على تطبيق الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين الـ 700 ألف دينار عراقي، بعد الإنتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بتطبيق القرار وحتى يحصل عليه المستفيدين.

كيف استعلم عن رواتب المتقاعدين

هناك بعض الخطوات لكي تقوم بالإستعلام عن رواتب المتقاعدين بالزيادة الأخيرة، وفقًا لما يلي:-