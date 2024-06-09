موعد مباراة مصر وغينيا بيساو القادمة 2024 تردد القنوات المجانية الناقلة لها

يبحث كافة مشجعي كرة القدم عن موعد مباراة مصر وغينيا بيساو القادمة، ذلك لأن هذه المباراة تعد الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم لعام 2026، وتعد هذه المباراة، مباراة مصر التالية بعد الفوز على بوركينا فاسو في المباراة الفائتة، التي كانت يوم الخميس الموافق 6 يونيو، وقد أصبحت مصر الآن في مقدمة جدول الترتيب، بعد هذا الفوز، ولذلك يبحث كافة مشجعين المنتخب المصري عن موعد المباراة القادمة، وعن القنوات الناقلة لها أيضًا.

مباراة مصر وغينيا بيساو القادمة 2024

تعد مباراة مصر وغينيا بيساو هي إحدى مباريات الجولة الرابعة في تصفيات كأس العالم لعام 2026، وسوف يلعب منتخب مصر هذه المباراة بعد أن فاز بالمباراة السابقة ضد بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف واحد، وقد أصبح منتخب مصر في مقدمة جدول الترتيب، حيث يملك منتخب مصر تسع نقاط، أما غينيا بيساو فإنها في المركز الثاني وتمتلك خمس نقاط، أما بوركينا فاسو في المركز الثالث وتمتلك أربع نقاط، أما سيراليون تمتلك 4 نقاط، وإثيوبيا تمتلك نقطتين، وجيبوتي لا تمتلك نقاط حتى الآن.

موعد مباراة مصر وغينيا بيساو القادمة

لكل مشجعين المنتخب المصري الذين قد تساءل عن موعد مباراة مصر وغينيا بيساو القادمة، والتي قد تم الإعلان عنها بالفعل، وسوف يكون الموعد كالتالي: يوم الإثنين الموافق يوم 10 يونيو لعام 2024، وسوف تقام على استاد 24 ديسمبر، في تمام الساعة 7:00 مساء بالتوقيت الصيفي لمصر، بتوقيت المملكة العربية السعودية أيضًا.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو القادمة

تعد قناة أون تايم سبورت من أشهر القنوات التي تنقل المباريات الهامة، والتي تنقل مباريات الجدول الدوري الممتاز، ولذلك هي القناة التي ستنقل مباراة مصر وغينيا بيساو القادمة، ويكون ترددها كالتالي: