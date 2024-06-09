“النتائج في البصرة الان” رابط نتائج الثالث متوسط الدور الأول في العراق 2024 جميع الكشوفات دفعة واحدة

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
“النتائج في البصرة الان” رابط نتائج الثالث متوسط الدور الأول في العراق 2024 جميع الكشوفات دفعة واحدة
"من هنا" .. نتائج الثالث المتوسط 2024 دور اول بالعراق من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

يتساءل الكثير من الطلبة والطالبات في العراق، عن موعد ظهور نتائج الثالث متوسط الدور الأول في العديد من المحافظات العراقية، بما تسمح لهم في التعرف على الدرجات التي يتم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية، بالإضافة إلى أن وزارة التربية العراقية تبذل قصارى جهدها بكافة أجهزتها التعليمية في الدولة، لكي يتم العمل على استخراج النتائج في هيئة كشوفات مُعلنه من قبل الوزارة.

توفير رابط نتائج الثالث متوسط دور أول

أطلقت وزارة التربية العراقية، رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول، التي من خلالها يمكنك الاستعلام عن نتائج الثالث والتعرف على جميع الكشوفات دفعة واحدة بالرقم الامتحاني، فضلاً عن فتح باب الاعتراضات بعد إعلان النتائج مباشرة، حتى يتمكن جميع الطلاب من معرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الأكثر أهمية بالنسبة للعديد من الطلاب.

خطوات استخراج كشوفات نتائج الثالث متوسط

أما عن خطوات القيام باستخراج كشوفات نتائج الثالث متوسط في المحافظات العراقية، والتعرف على الكشوفات دفعة واحدة، كما في الخطوات المتمثلة في التالي:-

  • أن يتم الذهاب إلى موقع الوزارة الرسمي على الإنترنت.
  • ليتم تدوين تسجيل الدخول فيما بعد.
  • بعد ذلك يتم العمل على اختيار المرحلة الدراسية.
  • على أن يتم تحديد المحافظة بعدها.
  • ليتم الضغط مباشرة على أيقونة “بحث”.
  • عندها يتم عرض جميع الكشوفات دفعة واحدة.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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