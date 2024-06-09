عبر موقع نتائجنا.. احصل الآن على نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 pdf رابط التنزيل mlazemna

يوجد حوالي 900 ألف طالب وطالبة في العراق يشعرون بالتوتر من نتائج الثالث المتوسط بعد خوضهم الامتحانات، والآن ينتظرون ظهور النتيجة بفارغ الصبر، حيث انتهت منذ أيام قليلة تلك الامتحانات، وتجرى الآن عمليات تصحيح الأوراق للطلاب، وذلك حتى يتم الانتهاء من كافة الدرجات ومن ثم يقوم السيد الوزير الدكتور إبراهيم نامس الجبوري باعتماد النتيجة من أجل رفعها على منصة نتائجنا ليستطيع الطالب الحصول عليها بكل سهولة.

طريقة تنزيل نتائج الثالث المتوسط بالعراق 2024

وضحت وزارة التربية والتعليم العراقية الخطوات اللازمة عند الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط وهذه الخطوات نستعرضها لكم في السطور القادمة:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لنتائجنا.

الضغط على خيار “تنزيل” حتى يتم النقل إلى علامة تبويب جديدة.

إضغط على خيار “نتائجنا”.

سيتم نقل مباشرة إلى صفحة جديدة حدد من خلالها خانة “المتوسطة”.

قم بالبحث عن المدرسة التي تنتمي إليها.

إدراج المعلومات المطلوبة بشكل صحيح.

الضغط على أيقونة “عرض”.

ستظهر أمامك قائمة بأسماء طلاب الصف الثالث المتوسط.

يمكنك من خلال ملف pdf البحث عن اسمك بالاسم أو الرقم الامتحاني، بالإضافة إلى ذلك يمكنك تحميل تلك الكشوفات على جهازك لبحث عن اسمك بكل سهولة.

نتائج طلاب الصف الثالث المتوسط للدور الأول 2024

نوهت الوزارة من عدم الانسياق خلف الأخبار الكاذبة التي تنشر على بعض الصفحات، من بين هذه الأخبار الغير صحيحة أن نتائج الطلاب قد ظهرت في بعض المحافظات مثل محافظة بابل، والرصافة، والبصرة، ودهوك، وغيرها الكثير من المحافظات الأخرى ولكن هذا الكلام غير صحيح.

وأضافت الوزارة أن عمليات الفحص وحصر النتائج مازالت مستمرة إلى الآن، وأن فور الانتهاء من عملية التصحيح ستقوم الوزارة بالإعلان من خلال الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وأيضًا عبر قناة التليجرام، وبعض المواقع الأخرى التي تخص الوزارة.