لبيك اللهم لبيك… تردد قناة تكبيرات عيد الاضحي 2024 على الأقمار الصناعية المختلفة

تردد قناة تكبيرات عيد الاضحي 2024، لم يتبق سوى أيام قليلة تفصلنا عن يوم وقفة عرفة مما يجعل العديد من المسلمين يتساءلون عن تردد قناة تكبيرات عيد الاضحي 2024، هذه القناة تعد واحدة من أشهر القنوات العربية التي تميزت بنقل تكبيرات العيد على مدار الساعة طوال اليوم في هذا المقال سنتناول كافة التفاصيل المتعلقة بهذه القناة وكيفية استقبال ترددها.

قناة تكبيرات العيد اكتسبت شهرة واسعة بين المسلمين، حيث تقدم بثا مستمرا لتكبيرات العيد على مدار 24 ساعة، مما يضفي جواً روحانيا مميزا على أيام العيد. هذه القناة تتيح للمسلمين في مختلف أنحاء العالم الاستمتاع بسماع التكبيرات أينما كانوا، مما يعزز من أجواء الفرح والبهجة المصاحبة لهذه المناسبة الدينية الهامة.

تردد قناة تكبيرات عيد الاضحي 2024

يعتبر تشغيل تكبيرات العيد في المنزل والاستماع إليها وسيلة رائعة لإحياء السنة النبوية حيث تضفي أجواء روحانية مميزة على أيام العيد، نقدم لكم الآن من خلال موقعنا الإخباري البديل تردد قناة تكبيرات العيد لعام 2024 على الأقمار الصناعية ضبط أجهزتكم والاستمتاع بهذه الأجواء المباركة.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12015

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

جودة البث: HD

التشفير: قناة مفتوحة

تردد قناة تكبيرات العيد على القمر الصناعي عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 12149

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

التشفير: قناة مجانية

تردد قناة سما الأردن على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12130

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة السعودية للقرآن على القمر الصناعي نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12149

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD