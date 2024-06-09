نزل نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول فور إعلانها خلال موقع مظلتي الالكترونية

نتائج الثالث متوسط العراق يتم البحث عنها بشكل متكرر، حيث تداول سؤال متى الإعلان عن النتائج خلال هذه الفترة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، ويأتي ذلك بعد الانتهاء من الامتحانات المقررة لهذه المرحلة، وقد أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية أنها ستقوم بالإعلان عن النتائج بعد الانتهاء من اعمال الكنترول، وستقوم برفع النتائج على موقع الوزارة خلال أيام قليلة، من المتوقع أن تكون خلال هذا الاسبوع، فتابعوا معنا.

نتائج الثالث متوسط

تعتبر نتائج الثالث متوسط من أهم النتائج التي يتم البحث عنها بشكل يومي، حيث ينتقل منها الطالب إلى مرحلة تعليمية جديدة، فيستطيع من خلال هذه المرحلة أن يتوقع مستقبله التعليمي، ومنها فقد أكدت وزارة التربية والتعليم أن عمليات التصحيح تسير بشكل طبيعي وبدون أي مشكلة، وأن العاملين على التصحيح يلتزمون بالنزاهة وعدم الانحياز لطالب على مصلحة طالب آخر، ومنها فقد أعلنت الوزارة أنها ستقوم بالإعلان عن النتائج بعد أن يتم الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، ثم يتم رفعها على الموقع الخاص بالوزارة، مؤكدة على عدم الدخول على مواقع غير رسمية، وأنها غير مسؤولة عن أي نتائج يحصل عليها الطالب من هذه المواقع.

موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

على كل طالب وطالبة مقيدين بالصف الثالث متوسط بالعراق، أن يقوموا بالدخول على هذا الرابط عند الإعلان عن اعتماد نتائج الثالث متوسط الخاصة بمحافظتهم، ويكون ذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية: