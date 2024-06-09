مميزات وشروط مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية 2024 أفضل بدائل الثانوية العامة بعد الإعدادية

قد أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني عن مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية، والتي تعد من أفضل المدارس البديلة للثانوية العامة، والتي يفضل العديد من طلاب الشهادة الإعدادية لعام 2024 التسجيل فيها، حين تفتح باب التقديم، وذلك لأن هذه المدرسة تتميز بالعديد من المميزات التي تجعلها في مقدمة المدارس البديلة لمدارس الثانوية العامة، كما أنها سهلة التقديم، وشروط التقديم فيها سهلة، ومن المتوقع أن تتوافق مع كافة طلاب الشهادة الإعدادية.

مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية 2024

مدرسه إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية لعام 2024، هي مدرسة قد أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم الفني كمدرس بديلة لمدارس الثانوية العامة، وتصل مدة الدراسة في المدرسة إلى 3 سنوات، وتتضمن المدرسة العديد من التخصصات، والتي منها: الصيانة الكهربائية، الأتمتة الصناعية Industrial Automation، وتكون مناهج الدراسة في المدرسة كالتالي: العلوم الأساسية والثقافية، العلوم الفنية في مجال التخصص، التدريب العملي.

مميزات مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية 2024

يتساءل كافة طلاب الشهادة الإعدادية الذين يريدون التقديم في مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية لعام 2024، عن مميزات هذه المدرسة، والتي منها: أنها تمكن الطلاب المتخرجين منها من الحصول على شهادة مصرية متوافقة مع المعايير الدولية، كما تمكنهم من الحصول على شهادة معتمدة، وكذلك أيضًا توفر المدرسة التدريب العملي في فترة الدراسة حتى تمكنهم من الاعتياد على سوق العمل، وقد قامت المدرسة بتوفير أتوبيسات مجهزة للطلاب.

شروط القبول في مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية 2024

يوجد بعض شروط التي يجب أن تكون لدى الطالب المتقدم، من أجل أن يتم قبوله في مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية لعام 2024، وهذه الشروط هي: