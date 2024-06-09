العراق.. أول  أيام عيد الأضحى المبارك 2024 وعدد عُطلة الرسمية في الدولة

في الوقت الحالي، يزداد البحث بشكل كبير حول أول أيام عيد الأضحى المبارك، التي ينتظره ملايين المسلمين حول العالم، فضلاً عن أن هذا العيد من أفضل الشعائر الدينية التي تشغل بال المسلمين، ويتم فيها الحصول على إجازة مدفوعة الأجر، والذهاب إلى الأقارب والأصدقاء، وأخذ قسط من الراحة وفاصل زمني من العمل، وعليه فإنه سنكشف لكم في السطور التالية أول عيد الأضحى، كما سنوضحه لكم في مقال اليوم.

موعد عيد الأضحى المبارك بالعراق

ووفقًا للجهات المعنية داخل دولة العراق، فإن أول أيام عيد الأضحى المبارك يوافق يوم الأحد 16 من شهر يونيو 2024، بما يستمر إلى يوم الخميس الموافق 20 من شهر يونيو 2024، حتى أن الإجازة الرسمية داخل البلاد تبدأ من أول أيام العيد وحتى أخره، على أن يعود العمل مرة أخرى داخل القطاع الحكومي والخاص اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 23 يونيو، بما تكون مدفوعة الأجر شاملة يومي الجمعة والسبت.

جدول العطل الرسمية داخل العراق

وحددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، جدول العُطل الرسمي في دولة العراق، كما نص على النحو الأتي:-