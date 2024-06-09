مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية 2024 الطالب هياخد شهادة مصرية بجودة عالمية

مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية لعام 2024، تعد من المدارس البديلة للثانوية العامة الموجودة في محافظة الشرقية، والتي تقبل الطلاب من كلا المحافظتين الشرقية والإسماعيلية، ولا تختلف هذه المدرسة كثيرًا عن الثانوية العامة، حيث أن مدة الدراسة بها 3 سنوات فقط، وتتضمن المناهج التالية: العلوم الأساسية، والعلوم الفنية، والعلوم الثقافية، وهذه المناهج قد وضعت من قبل الخبراء وأساتذة الجامعات المتخصصين في وضع المناهج.

مميزات مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية 2024

تعد مدرسة الصلاحية للتكنولوجيا التطبيقية من أفضل المدارس التي يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية ومحافظة الإسماعيلية التسجيل فيها، حيث أنها تتضمن العديد من المميزات، ومنها: أنها تمكن الطلاب المتخرجين منها من الحصول على شهادة مصرية بجودة عالمية، كما أنها تدعم التدريب العملي في الشركات والمزارع، كما أنها توفر فرص عمل للطلاب المتخرجين منها في الشركات والمزارع الخاصة بالشريك الصناعي للمدرسة.

شروط التسجيل في مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية 2024

قد وضع المسؤولين عن مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية بعد الشروط، التي يجب أن تتوفر لدى الطالب المتقدم من أجل أن يتمكن من التسجيل في المدرسة لعام 2024، وهذه الشروط هي:

يجب أن يؤدي الطالب المتقدم المقابلة الشخصية، وينجح فيها.

يجب أن يقوم الطالب المتقدم بالكشف الطبي، ويجتازه.

كما يجب على الطالب المتقدم أيضًا أن يجتاز كافة الاختبارات الموضوعة من قبل المدرسة.

المستندات المطلوبة للتقديم في مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية 2024

أثناء التقديم في مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية سيطلب منك المسؤولين عن تقديم بعض المستندات التي يجب عليك تقديمها، وهذه المستندات تتمثل في: