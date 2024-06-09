“رهيبة وشغالة 100%”.. شفرات جاتا سان اندرياس 2024 GTA San Andreas للحصول على اسلحة وسيارات وطريقة استخدامها

ازداد البحث عن شفرات جاتا سان اندرياس 2024 خلال الساعات الأخيرة وذلك لأنها بمثابة البوابة السحرية التي تفتح للاعب عالماً من الإمكانيات اللامحدودة داخل اللعبة، وتتيح هذه الشفرات التحكم الكامل في مختلف جوانب اللعبة، بدءًا من الصحة والدرع وصولاً إلى سلوكيات الشخصيات والمركبات، ومن خلال هذه الشفرات يمكن للاعبين تجربتهم داخل اللعبة بطرق جديدة ومبتكرة، مما يضيف بعداً إضافياً من المتعة والإثارة إلى اللعبة.

شفرات جاتا سان اندرياس 2024

تعتبر شفرات جاتا سان اندرياس 2024 عبارات مكونة من حروف وأرقام يتم إدخالها في اللعبة لتنشيط تأثيرات معينة، وهذه الشفرات تتيح للاعب كسر قواعد اللعبة وتجربة اللعب بطرق غير تقليدية وممتعة، ويمكن أن تمنح بعض الشفرات ميزات إضافية مثل الذخيرة غير المحدودة والصحة التي لا تنتهي، مما يسهل على اللاعب إكمال المهام الصعبة، وتأتي شفرات اللعبة على النحو التالي:

1- شفرات المعدات

KJggg: جميع الأسلحة.

1976: الحصول على جميع أسلحة المستوى 2.

LXGIWRZ: الحصول على جميع أسلحة المستوى .

FULLCLIP: ذخيرة كاملة.

WANPANCH: ضربة واحدة تقتل.

HEALALL: استعادة الصحة بالكامل

POWERUP: استعادة الدروع بالكامل.

TURTLE: أقصى درع.

NUTTYNUTS: جنون.

2- شفرات السيارات:

A-ZBUMUH: تانك رينر

ROCKETMAN: سيارات طائرة

GIANT: سيارات عملاقة

SPEEDFREAK : سيارات سريعة

SUPERGLUE: سيارات تلتصق بالأسطح.

BOOGIE: سيارات تتمايل.

VROOM: سيارات أسرع.

TURBO: تعزيز السرعة.

ZEERO: سيارات بطيئة.

3- شفرات اللاعب

HESOYAM: صحة كاملة + درع كامل.

GODMODE: وضع خلود.

BAGYMWM: صحة لا نهائية.

PROF1T: أموال لا نهائية.

NINJASHIT: وضع خفي.

NATURALTALENT : مهارات كاملة.

HOTDOG: إطعام الشخصية.

YERP: زيادة الشهية.

خطوات إدخال شفرات جاتا سان اندرياس 2024

تتمثل خطوات إدخال شفرات جاتا سان اندرياس 2024 في اتباع الآتي:

أثناء اللعب، اضغط على زر الإيقاف المؤقت لإيقاف اللعبة مؤقتاً، وهذا الزر يمكن أن يكون مختلفاً بناءً على نوع الجهاز الذي تلعب عليه، ولكنه غالباً ما يكون زر “Esc” على لوحة المفاتيح أو زر “Start” على جهاز التحكم.

بمجرد إيقاف اللعبة مؤقتاً، قم بإدخال رمز الشفرة التي تريد تنشيطها حيث يمكنك استخدام لوحة المفاتيح أو لوحة التحكم لإدخال الرموز، وتأكد من إدخال الرمز بشكل صحيح.

بعد إدخال رمز الشفرة، اضغط على زر “Enter” لتفعيل الشفرة، وفي حالة استخدام جهاز التحكم، قد تحتاج إلى الضغط على زر معين مثل “X” أو “A” بناءً على نوع الجهاز.

بعد تفعيل الشفرة، اضغط على زر الاستئناف لمتابعة اللعب، وهذا الزر يمكن أن يكون زر “Esc” مرة أخرى أو زر “Start” على جهاز التحكم.

باتباع هذه الخطوات، يمكنك إدخال وتفعيل الشفرات في جاتا سان أندرياس بسهولة لتجربة اللعبة بطرق جديدة ومبتكرة.