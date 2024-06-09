“بدون كفيل”.. طريقة الحصول على تمويل شخصي من البنك الأهلي السعودي والشروط المطلوبة

يقدم البنك الأهلي السعودي خدمات التمويل الشخصي للمواطنين السعوديين والمقيمين حيث يمكن للجميع الحصول على تمويل شخصي بدون كفيل يصل إلى 300 ألف ريال، بجانب مجموعة متنوعة من القروض التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، يعتبر البنك الأهلي من أكبر البنوك المحلية في المملكة العربية السعودية، ويحظى باعتماد البنك المركزي السعودي.

الحصول على تمويل شخصي بدون كفيل

يمكن الحصول على التمويل الشخصي من البنك الأهلي السعودي من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك الأهلي السعودي.

انقر على قسم “التمويل الشخصي” في القائمة الرئيسية.

سيتم نقلك إلى صفحة جديدة، اضغط على خيار “التقدم بالطلب الآن”.

املأ جميع البيانات المطلوبة بدقة. يتضمن ذلك:

اسم المستخدم

الجنسية

رقم الهاتف

الجنس

البريد الإلكتروني

رقم الهوية

إذا كنت من العملاء المميزين في البنك الأهلي، اختر خانة “نعم”.

حدد نوع التمويل الذي ترغب في الحصول عليه من القائمة المتاحة.

اختر اللغة التي تفضلها.

اضغط على خانة “إرسال” لإرسال المعلومات المدخلة إلى الإدارة.

شروط تمويل البنك الأهلي السعودي

للحصول على التمويل الشخصي من البنك الأهلي السعودي، يجب الالتزام بمجموعة من الشروط التي وضعها البنك لضمان الالتزام بالأنظمة المالية المعتمدة. الشروط تشمل: