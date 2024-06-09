إصدار وكالة عمل فردية 1445 بالخطوات الصحيحة من الموقع الرسمي

توفر المملكة العربية السعودية مجموعة متنوعة من الخدمات الإلكترونية لمواطنيها، بما في ذلك خدمة إصدار وكالة فردية عبر منصة ناجز الإلكترونية التي تم إطلاقها حديثا للمستفيدين، كما أعلنت المنصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أليات هذه الخدمة والتي تشمل خطوات إصدار وكالة فردية وشروط استخراجها، بالإضافة إلى ذلك أعلنت عن العديد من الخدمات الأخرى، مثل طلب تسجيل وكالة إلكترونيا من خلال خطوات بسيطة عبر الموقع الرسمي للمنصة.

كيفية إصدار وكالة فردية عبر منصة ناجز

توفر منصة ناجز عبر موقعها الإلكتروني الرسمي العديد من الخدمات للمواطنين، ويمكن الاستفادة من هذه الخدمات من خلال تطبيق المنصة، ومن أبرز هذه الخدمات خدمة إصدار وكالة فردية مباشرة دون الحاجة للذهاب إلى الجهات المختصة، ويمكن تنفيذ هذه الخدمة باتباع الخطوات التالية:

يبدأ المستخدم بالتوجه أولا إلى منصة ناجز الإلكترونية.

الدخول من خلال منصة النفاذ الوطني الموحد.

النقر على خيار الخدمات الإلكترونية.

ثم يضغط على خيار الوكالات والإقرارات.

اختيار وكالة فردية.

ينقر على خيار تقديم طلب جديد.

يدخل بيانات الشخص الموكل بعناية لضمان دقتها.

تحديد تفاصيل الوكالة وتحديد مدتها بدقة.

ينقر على كلمة تقديم الطلب.

بناء على ذلك، سيتلقى المستخدم رسالة على هاتفه تتضمن جميع التفاصيل، وتجدر الإشارة إلى أن المنصة ستقوم بمشاركة هذه المعلومات والتفاصيل مع جميع الأطراف المدرجة في الوكالة.

إجراءات إصدار وكالة إلكترونية لشخص خارج المملكة

الأن سنعرض خطوات إعداد وكالة إلكترونية لشخص يقيم خارج المملكة: