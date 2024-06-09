اشترك دلوقتي واكسب مليون دولار.. طرق الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 من كل الدول العربية

العديد من الأشخاص في مختلف الدول العربية يبحثون عن معرفة خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2024، فهي تعد من أبرز وأهم المسابقات في الوطن العربي ويرغب الكثير الاشتراك فيها من أجل الفوز بجائزة المليون دولار، لذلك من خلال الأسطر التالية سوف نوضح لكم أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم تابعوا معنا.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

تزايد البحث عن معرفة كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم والفوز بالمبلغ المالي المقدم من البرنامج، حيث يمكن الاشتراك عن طريق اتباع عدة طرق سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية:

يمكن الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال إرسال رسالة على رقم بلدك بها كلمة حلم باللغة العربية أو الإنجليزية كلمة Dream.

كما يمكن الاشتراك في المسابقة عن طريق الموقع الرسمي لمسابقة الحلم.

أو عن طريق إرسال رسالة عن طريق الدخول على تطبيق مسابقة الحلم.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم

تم الإعلان عن الأرقام الخاصة بالاشتراك في مسابقة الحلم وذلك عن طريق عرضها عبر الصفحات الرسمية للمسابقة، وجاءت أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم حسب كل بلد على النحو التالي: