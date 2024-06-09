مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية بقويسنا 2024 بعد الإعدادية اعرف جميع تفاصيلها والوظائف المتاحة للطلاب

لم يعلن المسؤولين عن مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية بقويسنا عن موعد فتح باب التقدم للمدرسة لعام 2024/2025، ولكن بعد أن بدأت تظهر نتائج الشهادة الإعدادية لعام 2024، سوف تعلن المدرسة قريبًا موعد فتح التقدم لها، كما أنها سوف تعلن أيضًا عن تنسيقها لعام 2024، حيث يريد العديد من طلاب الشهادة الإعدادية التقدم إلى مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية بقويسنا، وذلك لأنها تعد من أفضل المدارس البديلة للثانوية العامة.

مميزات مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية بقويسنا 2024

تمتلك مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية بقويسنا العديد من المميزات التي تجعل كافة طلاب الشهادة الإعدادية يريدون التسجيل فيها، ومن هذه المميزات: أنها تمكن الطلاب من التدريب العملي في فترة الدراسة في المصانع والشركات الخاصة بمجموعة العربي، كما أنها توفر فرص عمل رائعة بعد التخرج في شركات ومصانع العربي، كما أنها تمنح الطلاب مكافآت مالية شهرية، وتوفر المدرسة للطلاب أيضًا وسائل نقل مكيفة ومجهزة خصيصًا لنقل الطلاب للمدرسة ومكان التدريب.

شروط التسجيل في مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية بقويسنا 2024

هناك بعض الشروط التي يجب أن يوافق عليها الطالب المتقدم، حتى يقبل في مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية بقويسنا لعام 2024، وهذه الشروط تتمثل في التالي:

يجب أن ينجح الطالب المتقدم في المقابلة الشخصية.

يجب أن ينجح الطالب في الاختبارات الطبية، واختبارات التدخين.

كما يجب أن يقدم الطالب شهادة تثبت حسن سلوكه.

يجب أن يوفر الطالب وجبة غداء يومية في فترة الدراسة.

يجب أن يتوافق المجموع الكلي للطالب مع تنسيق المدرسة لعام 2024.

الفئات التي لا يمكنها التقدم لمدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية بقويسنا 2024

هناك القليل من الفئات التي قد حددها المسؤولين عن مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية بقويسنا، والتي لا يمكنها التسجيل في المدرسة، وهذه الفئات هي: