“ادخل شوف نتيجتك”.. طريقة الاستعلام عن نتائج البيام 2024 في الجزائر

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد الإعلان عن نتائج البيام في الجزائر، خاصة أن هذه المرحلة من أهم المراحل التعليمية في حياة الطالب الجزائري، وذلك لأن بعدها يتحدد بناءً على درجاته الجامعة التي من المقرر أن يلتحق بها، لذا نجد الطلاب وأولياء الأمور ينتظرون ظهور النتيجة بفارغ الصبر، على الجانب الآخر فإن الوزارة تعمل بأقصى جهد لها من أجل توفير مناخ جيد للتعليم، ويتم ذلك من خلال التدقيق والمراجعة بشكل دقيق للغاية قبل الإعلان عن النتيجة.

طريقة الاستعلام عن نتائج البيام 2024

وضحت وزارة التربية والتعليم الجزائرية طريقة الاستعلام عن نتائج البيام بكل سهولة وبالخطوات من خلال اتباع الآتي:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالديوان الوطني للمسابقات والامتحانات.

ومن خلال الصفحة الرئيسية لا بد من تحديد خيار “نتائج شهادة التعليم المتوسط”.

إدخال رقم التسجيل وكلمة المرور الخاصة بالطالب الراغب في الاستعلام.

النقر على أيقونة “عرض النتيجة”.

الانتظار حتى تظهر أمامك النتيجة تتضمن درجاتك في كل المواد والمجموع الكلي، والنسبة المئوية.

متى موعد ظهور نتائج التعليم المتوسط 2024؟

تحرص وزارة التربية والتعليم في الجزائر على طمئنت أولياء الأمور والطلاب بشكل مستمر عن النتائج، بالإضافة إلى ذلك فإنها صرحت أن النتائج إلى الآن لم تظهر، وذلك لأن الآن يتم إجراء عملية التصحيح ومراجعة الدرجات من قبل اللجان المختصة، ولكن في القريب العاجل سيتم الإعلان عن النتيجة.

وكشفت الوزارة أن الموعد الذي يتم فيه الإعلان عن النتيجة سيكون يوم 25 من شهر يونيو الجاري، والذي يوافق يوم الثلاثاء، وحددت أيضًا ساعة الإعلان التي ستكون في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وطالبت الوزارة من الجميع عدم السير خلف الشائعات التي يتم نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، لذلك ليس هناك أي داعي للقلق والخوف، ولن تظهر النتيجة إلا بعد تنويه الوزارة عنها.