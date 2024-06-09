الآن طريقة التسجيل في منحة 300 دينار تونس عبر وزارة الشؤون الاجتماعية social.gov.tn والشروط المطلوبة

تزداد التساؤلات عن طريقة التسجيل في منحة 300 دينار تونس خلال الساعات الأخيرة وذلك بعد أن قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في تونس بطرح رابطًا إلكترونيًا للتسجيل في منحة الـ 300 دينار التونسية لعام 2024، وهذا الإجراء يهدف إلى تسهيل عملية التقديم على المواطنين، مما يمكنهم من الاستفادة من الدعم المالي المقدم من خلال المنحة دون الحاجة إلى التوجه إلى مكاتب الوزارة، وبالتالي تخفيف الازدحام والتكدس أمام هذه المكاتب، ولتنظيم توزيع المنحة وضمان وصولها إلى الفئات والأسر المستحقة، وضعت الوزارة شروطًا معينة يجب توافرها في المتقدمين.

طريقة التسجيل في منحة 300 دينار تونس

تؤكد الحكومة التونسية على سعيها الدؤوب لتحسين مستوى معيشة الأسر والفئات الفقيرة ومحدودة الدخل في جميع أنحاء تونس ومن أجل تحقيق هذا الهدف، تحرص الحكومة دائمًا على إطلاق منح ومساعدات حكومية متنوعة، ومن أبرز هذه المنح المعروفة في تونس هي منحة 300 دينار تونسي، التي يمكن التقديم عليها إلكترونيًا عبر وزارة الشؤون الاجتماعية، وإليكم طريقة التسجيل في منحة 300 دينار تونس:

ابدأ بفتح متصفح الإنترنت والدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية التونسية.

و بعد دخول الموقع، اضغط على خيار “الخدمات الإلكترونية” الموجود في أعلى يسار الصفحة.

و ستظهر لك صفحة تسجيل الدخول.

قم بإدخال رقم بطاقة التعريف الوطنية وكلمة المرور الخاصة بك.

اضغط على مربع “أنا لست روبوت” لإكمال التحقق الأمني، ثم انقر على “دخول”.

بعد تسجيل الدخول، ستظهر لك صفحة جديدة تطلب منك إدخال البيانات المطلوبة.

قم بملء جميع الحقول بالمعلومات الصحيحة في الأماكن المخصصة لها.

ارفق جميع المستندات والأوراق المطلوبة من خلال تحميلها في الموقع.

اقرأ جميع الشروط والأحكام المتعلقة بالمنحة، ثم انقر على خيار “الموافقة” لتأكيد موافقتك على الشروط.

و بعد التأكد من إدخال جميع البيانات بشكل صحيح وإرفاق المستندات المطلوبة، اضغط على زر “تقديم الطلب”.

شروط الحصول على منحة 300 دينار تونس

وبعد أن أو ضحنا طريقة التسجيل في منحة 300 دينار تونس، لا بد أن ننوه إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية أكدت أن منحة الـ 300 دينار تونس لا تمنح إلا لمن تتوافر فيهم الشروط التالية:

أن يكون المتقدم للمنحة حاملاً للجنسية التونسية.

أن يكون المتقدم مقيماً بشكل دائم داخل الأراضي التونسية.

ألا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم 180 دينار تونسي.

أن يكون المتقدم مسجلاً لدى الوكالة التونسية للتأمينات الاجتماعية.

أن يكون المتقدم من محدودي الدخل.

ألا يكون للمتقدم وظيفة في أي من القطاعين الخاص أو العام.

ومن خلال هذه الشروط، يمكن للمتقدمين الحصول على منحة الـ 300 دينار تونس، مما يساهم في دعم الفئات المستحقة وتحسين مستوى معيشتهم.