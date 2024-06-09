استقبلها الآن وتابع ضيوف الرحمن مباشر.. تردد قناة لبيك اللهم لبيك الجديد عبر النايل سات والعرب سات 2024

بات تردد قناة لبيك اللهم لبيك يشغل بال العديد من المسلمين، حيث صنفت القناة من أهم وأبرز القنوات الدينية الفضائية التي تقوم بعمل بث مباشر لمناسك الحج وبالتزامن مع اقتراب موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2024، تقوم القناة ببث أجواء الحج ويرغب الكثير من المسلمين معرفة تردد قناة لبيك اللهم لبيك للاستمتاع بمشاهدة الحجاج ورؤية الطواف وغيرها من مناسك الحج، لذلك اليوم من خلال هذا التقرير سوف نقدم التردد الخاص بقناة لبيك اللهم لبيك عبر القمر الصناعي عرب سات ونايل سات.

تردد قناة لبيك اللهم لبيك عبر القمر الصناعي نايل سات

قناة لبيك اللهم لبيك نالت على إعجاب العديد من المسلمين وحققت نجاحاً كبيراً في فترة قصيرة جداً، تقوم القناة بعرض محتواها بصورة جيدة وبكفاءة عالية وتعمل على مدار اليوم دون انقطاع، لذلك يبحث الكثير عن معرفة تردد القناة حيث يمكن تحميل القناة عبر عبر جهاز الرسيفر الخاص بكم عبر القمر الصناعي نايل سات وذلك من خلال اتباع التعليمات الآتية:

تردد القناة هو: 12654.

معامل تصويب الخطأ:⅚.

معامل الاستقطاب أفقي.

مستوى الترميز هو 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة لبيك اللهم لبيك عبر قمر عرب سات الصناعي

كما يمكن تنزيل القناة عبر جهاز الرسيفر عبر قمر عرب سات الصناعي وذلك من خلال كتابة البيانات التالية:

التردد هو: 12025.

معامل تصويب الخطأ: 4/4.

معامل الاستقطاب عمودي.

جودة القناة: HD.

معدل الترميز هو: 27500.

مزايا قناة لبيك اللهم لبيك بالتردد الجديد 2024

قناة لبيك اللهم لبيك تتمتع بمزايا كثيرة جعلتها من أفضل القنوات الدينية العربية تقدم محتوى هادف ومتميز ومن أهم وأبرز مزايا القناة ما يلى: