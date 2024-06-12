“هنـــا” .. نتائج الثالث متوسط 2024 عموم المحافظات في العراق (ظهرت النتيجة بدون رقم امتحاني)

جميع الطلبة والطالبات الآن المقيدون بالصف الثالث المتوسط يريدون أن يطلعوا على النتيجة الخاصة بهم، وقد قامت وزارة التربية والتعليم في دولة العراق بالتنويه حول جميع التفاصيل التي تخص الاستعلام عن هذه النتيجة، وقد ارفقت الرابط المخصص للاستعلام وأوضحت الطريقة اللازمة للاطلاع عليها الكترونيًا، وفيما يلي سنوفر لكم جميع التفاصيل التي تخص التعرف على تلك النتيجة.

نتائج الثالث متوسط 2024

يواصل جميع الطلبة والطالبات بالعراق البحثي للتعرف على موعد ظهور نتيجة الثالث متوسط 2024 فيمكن لهم أن يطلعوا على النتيجه بسهولة باتباع الخطوات التاليه:

الخطوه الاولى الولوج لموقع الوزارة من هنا.

الخطوة الثانية اختيار ايقونة نتائج الثالث متوسط.

الخطوة الثالثة انتقاء المحافظة.

الخطوه الرابعه انتقاء العام الدراسي

الخطوة الخامسة كتابة الرقم الامتحاني.

الخطوه الاخيره النقر على زر الاستعلام.

موعد ظهور نتيجه الثالث متوسط 2024

كشفت وزارة التربية والتعليم عن موعد ظهور نتائج الثالث متوسط 2024، إذ أنها قالت إنه يستطيع الطالب ان يحصل على نتيجته بكل سهوله بواسطة موقع الوزارة الرسمي والإلكتروني الذي تم توفيره من جانب الوزارة للاستعلام عن النتيجة، وقد بينت وزارة التربيه والتعليم ان عمليات تصحيح الأوراق الامتحانيه لازالت حتى هذا الوقت الحالي مستمرة، ويستطيع الطلاب الحصول على النتيجة الخاصة بهم بكل سهولة إلكترونيًا بالرقم الامتحاني الخاص بالطالب، وعلى جميع الطلبة والطالبات أن يتحلوا الصبر إلى أن تظهر النتيجة ويتم الانتهاء بصورة رسمية من عمليه تصحيح الأوراق الامتحانات فسوف تظهر النتيجه في الايام القليلة القادمة في جميع المحافظات العراقية للصف الثالث المتوسط 2024.