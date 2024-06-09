“في 24 ساعة بس” احصل على القرض السريع من بنك الراجحي

يقدم بنك الراجحي خدمة القرض السريع خلال 24 ساعة لمساعدة الأفراد الذين يعانون من ضائقة مالية، بهدف تحقيق الرفاهية والاستقرار المالي، حيث يمكن للأفراد الحصول على هذا التمويل السريع من خلال عدد من الخطوات ستستعرضها خلال الفقرات التالية.

ماهي خطوات القرض الفوري من بنك الراجحي؟

هناك العديد من الخطوات للحصول على القرض، أولى تلك الخطوات تبدأ مع زيارة الموقع الرسمي لبنك الراجحي وتقديم طلب التمويل الشخصي.

ملء جميع البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها قبل إرسال الطلب.

التواصل مع خدمة العملاء الخاصة بالبنك للتحقق من صحة البيانات المقدمة بعد إرسال الطلب.

بعد التحقق من صحة البيانات، سيتم تقديم الدعم الشخصي وتحويل المبلغ المطلوب إلى حسابك البنكي.

تعرف على كافة شروط القرض من بنك الراجحي

وضع بنك الراجحي عددًا من الشروط التي يجب توافرها للحصول على التمويل الشخصي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب أن يكون لديه إقامة دائمة في إحدى مدن المملكة العربية السعودية.

يجب ألا يقل راتب المتقدم الشهري عن 2000 ريال سعودي إذا كان مواطنًا، أو 1900 ريال سعودي إذا كان متقاعدًا، أو 5000 ريال سعودي إذا كان مقيمًا.

إذا كان المتقدم مواطنًا، يجب ألا يقل عمره عن 18 عامًا، أما إذا كان مقيمًا فيجب ألا يقل عمره عن 23 عامًا.

عند سداد آخر قسط من القرض، يجب ألا يتجاوز عمر المتقدم 60 عامًا إذا كان موظفًا، و75 عامًا إذا كان متقاعدًا.

دور بنك الراجحي المجتمعي

يعتبر بنك الراجحي واحدًا من أبرز البنوك في المملكة العربية السعودية، حيث يقدم مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية والمالية للأفراد والشركات، بما في ذلك التمويل الشخصي.

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