أروع طريقة عمل شاورما الدجاج السوري مثل المطاعم تتبيلة مميزة وطعم ولا أطيب

طريقة عمل شاورما الدجاج السوري مثل المطاعم من اشهر الوصفات التي يتم البحث عنها، حيث أصبحت الشاورما السورية من أكثر الأكلات التي يلجأ إليها الجميع كبار وصغار كنوع من الوجبات السريعة، ولكن مع غلو الأسعار يتجه الكثير إلى تحضير الأطعمة في المنزل، ولكن يجب الحرص على استخدام المقادير الدقيقة والمكونات الجيدة مع البحث عن خبرة السوريين في هذه الأكلات المعروفة لديهم.

طريقة عمل شاورما الدجاج السوري مثل المطاعم

حتى يتم تحضير الشاورما التي يعشقها الجميع يجب تنفيذ طريقة عمل شاورما الدجاج السوري مثل المطاعم، التي نتعرف عليها من أحد المصادر داخل المطاعم السورية، وتعد الخطوات الأولى هي تحضير المقادير التي تكون على النحو التالي:

نصف كيلو من صدور الدجاج الفيليه.

نصف كوب من الزبادي.

عصير ليمونة كبيرة.

ملعقة كاملة من بهارات الشاورما.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

ملعقة كاتشب كبيرة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الناعم.

ملعقة كبيرة زيت نباتي.

ملعقة كبيرة ملح.

ملعقة ثوم بودر.

ملعقة بصل بودر.

خطوات إعداد شاورما الدجاج السوري مثل المطاعم

تعد وصفة الشاورما من الوصفات السهلة كما أنها تتنوع في طريقة التناول، حيث يمكن تناولها سندوتشات مع أنواع الخبز المختلفة، كما يمكن تناولها ” فتة شاورما ” مع الأرز البسمتي والأرز المحمص و صوص الثومية، أما عن طريقة التحضير فتكون كما يلي: