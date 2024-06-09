شوف أحلى مغامرات جديدة لو نزلت تردد قناة توم وجيري الجديد على النايل سات 2024 حلقات قوية مسلية

تزايدت رغبة العديد من أولياء الأمور في تثبيت تردد قناة توم وجيري الجديد على النايل سات 2024 من أجل الاستمتاع بمحتواها المميز، وتعد قناة توم وجيري من أشهر وأفضل القنوات المخصصة للأطفال حيث تقدم محتوى مميزاً يتضمن أفضل العروض والأفلام والمسلسلات الكرتونية، ةتسعى إدارة القناة باستمرار إلى تحسين جودة الصورة ووضوحها من خلال إجراء تعديلات متكررة على التردد، بهدف تقديم تجربة مشاهدة مثالية للأطفال، وتتميز قناة توم وجيري بتقديم مجموعة فريدة ومتنوعة من البرامج التي تناسب أذواق وأعمار الأطفال المختلفة.

تردد قناة توم وجيري الجديد على النايل سات 2024

يجدر بنا الإشارة إلى أن قناة توم وجيري من أفضل قنوات الأطفال حيث تقدم محتوى ممتعاً وفريداً من نوعه حيث

تبث القناة مجموعة من أفلام الرسوم المتحركة الممتعة للأطفال بجودة عالية، وتعمل على كل من القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات. إليكم تفاصيل تردد قناة توم وجيري الجديد على النايل سات 2024:

ا لتردد: .12149

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

ولها تردد آخر على القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11315

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

الجودة: SD

خطوات تنزيل تردد قناة توم وجيري الجديد على النايل سات 2024

يمكن تنزيل تردد قناة توم وجيري الجديد على النايل سات 2024 من خلال اتباع مجموعة من الخطوات التالية: