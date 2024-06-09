بنص كيلو لحم ضأن حضري الكباب الملوكي للعيد طعمه يجنن لا يقاوم

الكباب الملوكي نوع من أنواع الأكلات العراقية المشهورة والمفضلة لدي الشعب العراقي، ويفضلون تناوله في الأعياد والمناسبات وخاصة عيد الأضحى المبارك، وهو عبارة عن لحم مفروم يضاف إليه البهارات والتوابل التي تعطي له طعم ورائحة شهية تجذب الناس لتناوله، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل الكباب الملوكي العراقي بخطوات سهلة وسريعة بالمنزل.

مكونات عمل الكباب الملوكي

يحتوي الكباب على بعض المكونات البسيطة التي سوف نتعرف عليها وهي كما يأتي: –

نصف كيلو لحم ضأن مفروم.

بقدونس مفروم.

بصلة كبيرة مفرومة.

ملح وفلفل وبهارات حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

ملعقة كبيرة من النشا.

طبق من حلقات البصل.

طبق من حلقات الطماطم.

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

ملعقة كبيرة من الزيت.

زيت للقلي.

أربع أرغفة من الخبز العراقي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل الكباب الملوكي اللذيذ بخطوات بسيطة بالمنزل وهي كما يلي: –

نحضر وعاء ونضع به اللحم المفروم، والبصل المفروم، والبقدونس المفروم، والدقيق، والنشا، والبهارات، والتوابل، والملح، ثم نعجنهم مع بعض جيدًا. نقوم بتشكيل الخليط على شكل أصابع متوسطة الحجم، ثم نتركها داخل الثلاجة حتى تتماسك. نقوم بقلي الكباب في زيت قليل حتى يتحمر من الجهتين ونتركه جانبًا. نحضر وعاء لعمل الصلصة ونضع به ملعقة كبيرة من الزيت، ونضيف عليها معجون الطماطم، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا. بعد ذلك نقوم بإضافة الماء ونقلب باستمرار حتى نحصل على خليط ثقيل القوام، ثم نرفع الوعاء من على النار.

طريقة تجهيز الكباب الملوكي

نحضر صينية مستطيلة الشكل ونضع بها القليل من صلصة الطماطم، ثم نقوم بوضع الخبز عليها، بعد ذلك نقوم برص نصف كمية البصل ونرص عليها قطع الكباب، ثم نقوم برص باقي كمية البصل، ثم نوزع حلقات الطماطم على الوجه، بعد ذلك نقوم بوضع الخبز عليهم ونغلقهم جيدًا من الأطراف، ثم نرش باقي كمية الصلصلة ونرش البقدونس المفروم على الوجه ونضع الصينية داخل الفرن لمدة 20 دقيقة حتى تنضج وتتحمر ويصبح لونها أحمر، ثم نقوم بإخراج من الفرن ونضعها على طاولة الطعام ونقدمها ساخنة بألف صحة وهنا.