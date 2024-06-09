“الحرامي سرق لولو”.. تردد قناة وناسة للاطفال الجديد 2024 حمله الآن واستمتع بباقة من أروع أغاني لولو

تردد قناة وناسة للاطفال من أهم الترددات التي يبحث عنها الآباء كل يوم من أجل تحميل القناة لأطفالهم، وذلك لأنها تقوم بعرض محتوى مسلي ومليء بالأغاني التي أصبح العديد من أطفال الوطن العربي يرددون تلك الأغاني، وأكثر ما ساعد على انتشار القناة هي عرضها محتواها بالمجانٍ دون أي دفع رسوم للاشتراك، ليس هذا فحسب بل تقوم بالتنويع في المحتوى الذي تعرضه.

تردد قناة وناسة للاطفال

تردد قناة وناسة للاطفال تكمن أهميته في دور القناة الفعال في تنمية الطفل من خلال تقديم لهمجموعة من البرامج والأغاني التي تضيف للأطفال، ومن منطلق هذا الحديث فإن التردد الجديد للقناة كما هو موضح على النحو التالي:

تردد قناة وناسة على نايل سات

أطلقت القناة تردد جديد عبر القمر الصناعي نايل سات، كما هو موضح على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11470.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

تردد القناة عبر القمر الصناعي عرب سات

أتاحت أيضا القناة تردد لها عبر القمر الصناعي عرب سات:

الترد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: ¾.

جودة القناة: HD.

مميزات قناة وناسة للأطفال

تحظى قناة وناسة بمتابعة عدد كبير من الأطفال في الوطن العربي، وذلك لدور القناة في نشر الوعي بين الأطفال من خلال تقديم لهم محتوى ترفيهي وتعليمي: