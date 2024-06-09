سجل عبر منصة جدارات.. طريقة التسجيل في وظائف الأمن السعودي وسلم الرواتب مع البدلات

يبحث العديد من الأفراد المهتمين بالتسجيل في مهن الأمن العام السعودي التي صرحت عنها الإدارة العامة للموارد البشرية المدنية السعودية عن الشروط والتخصصات المطلوبة للتقديم على تلك الوظيفة لحملة البكالوريوس والماجستير بالإضافة إلى الخطوات اللازمة للتسجيل، ونهدف من خلال موقعنا إلى تقديم الضوابط والخطوات الأساسية التي يجب إتباعها للتسجيل في مهنة الأمن العام السعودي.

خطوات التسجيل بوظيفة الأمن العام السعودي

للتقديم على وظيفة بالأمن العام السعودي هناك باقة من الخطوات الضرورية التي يجب اتباعها، دعونا نستعرض هذه الخطوات وهي كالتالي:

الدخول إلى منصة جدارات .

نضغط على زر تسجيل حساب جديد.

قم بإدخال رمز التحقق الذي تم إرساله إلى هاتفك ثم قم بتعيين كلمة مرور واضغط على زر التسجيل.

نفتح قسم وظائف الأمن العام.

نحدد الوظيفة التي يرغب المتقدم في التسجيل بها.

نقوم بتعبئة نموذج الطلب بالمعلومات المطلوبة.

تضمين جميع الوثائق الرسمية المطلوبة للتسجيل.

نضغط على زر قبول الشروط والأحكام.

النقر على زر إرسال الطلب.

شروط وظيفة الأمن العام السعودي

سوف نقوم بتوضيح أهم الضوابط التي يفترض أن تتوفر للعثور على وظيفة في الأمن العام السعودي، دعونا نتعرف عليها وهي كما يلي:

يجب أن يكون المتقدم من حاملي الجنسية السعودية.

لا بد أن يكون من الذين تخرجوا حديثًا

أن لا تكون الزوجة غير سعودية.

ينبغي أن يكون حاملًا لشهادة البكالوريوس أو لشهادة الماجستير.

يشترط أن يكون لائق صحيا.

أن يكون ذو سمعة طيبة ويتحلّى بأخلاق نبيلة.

سلم رواتب الأمن العام مع البدلات 1445

صرحت الوزارة عن سلم الرواتب ابتداءً من الدرجة الأولى حتى الدرجة الخامسة عشرة وذلك من رتبة جندي إلى رتبة رئيس رقباء تبدأ الرواتب من 3,220 ريال وتصل إلى 12,255 ريال حسب الرتبة وتم ترتيب السلم على النحو التالي: