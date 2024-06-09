نتيجة نت natega4dk نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الفيوم اليوم السابع 2024 برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الفيوم اليوم السابع يتم انتظار ظهورها وذلك بعد ظهور النتائج في كافة المحافظات بجمهورية مصر العربية ويستطيع الطلاب الاستعلام عنها من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالمحافظة التي يقيم فيها الطالب، وقد التزمت الوزارة بإعلان النتائج في وقتها الرسمي وذلك بعد انتهاء عمليات التصحيح و المراجعة ورصد الدرجات التي تم تنفيذها بشفافية، وفي هذا الصدد سوف نوضح كافة التفاصيل عن هذه النتائج إلى جانب ذكر طرق الاستعلام عنها.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الفيوم اليوم السابع

تم اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 الترم الثاني بالاسم بجميع المحافظات، وقد أعلنت بالمدارس قبل ظهورها على البوابة التعليم الأساسي، بالإضافة إلى أنه يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال الاتصال على رقم 5757 أو 09000100، وسيتم إخبار الطالب بها فور ظهورها.

وأوضح وزير التربية والتعليم في تصريح سابق أن عمليات التصحيح تتم بإشراف مباشر من الوزير لضمان تحقيق العدالة والمصداقية في نتائج الطلاب.

والجدير بالذكر أن درجات الصف الثاني الإعدادي لعام 2024 على المواد الدراسية المختلفة كالتالي:

اللغة العربية : تكون مجموع درجاتها 80، ودرجة النجاح 40.

وأما اللغة الانجليزية: تصحح من 60 درجة، وأما درجة النجاح تكون من 30 درجة.

وأما الدراسات : تكون مجموع رجاتها من 40, وتصل درجة النجاح إلى 20.

وبينما العلوم تصل إلى 40، وتصل درجة النجاح إلى 20 درجة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الفيوم الترم الثاني 2024

وإذا رغب طلاب هذه المرحلة الحصول على نتائجهم، وإليكم طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 الترم الثاني بالاسم من خلال اتباع الخطوات التالية: