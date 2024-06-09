“احداث قوية” مسلسل قيامة عثمان الحلقة 164 عبر قناة Atv التركية ومترجمة على قناة الفجر الجزائرية

صار مسلسل قيامة عثمان الحلقة 164 من أعلى المسلسلات نسب مشاهدة لأنه أشهر المسلسلات التاريخية الهامة التي تحظى بشعبية كبيرة حيث يبحث الكثيرون من محبي المسلسل عن حلقاته، بما في ذلك الحلقة 164 وذلك منذ بداية عرض المسلسل، وأصبح المشاهدين ينتظرون كل حلقة بشغف وحماس، لاستكشاف أحداثه التاريخية التي شهدتها الدولة العثمانية.

احداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 164

استطاع المسلسل استقطاب عدد كبير من المتابعين رغم وصول مسلسل “المؤسس عثمان” إلى الموسم الخامس ومرور خمس سنوات على انطلاقه، إلا أن هناك العديد من الأحداث التي تشغل بال المتابعين خاصة حلقة 164 من المسلسل التي ينتظرها العديد من محبي العمل.

وتم طرح العديد من الأعمال التاريخية في الآونة الأخيرة، ولكن مسلسل “قيامة عثمان” يتصدر بثقة قائمة الأعمال الأكثر شهرة وانتشارًا، ويتم عرض حلقة واحدة من مسلسل “المؤسس عثمان” أسبوعيًا، حيث ينقل يوم الأربعاء على قناة ATV التركية الساعة 9 مساءً ويتم عرضه يوم الخميس على قناة الفجر الجزائرية الساعة 11 مساءً.

القنوات الناقلة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 164

يمكن للجماهير أيضا متابعة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 164 من خلال العديد من القنوات التي منها مايلي:

1- تردد قناة atv التركية على النايل سات

التردد: 10769.

معدل الإستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

2- قناة اليرموك

التردد: 1167.

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب:أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: :¾

القمر الصناعي: نايل سات

3- تردد قناة الفجر الجزائرية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12034

معدل الاستقطاب: أفقي .

معدل الترميز: 27500.

4 – تردد قناة الصعايدة