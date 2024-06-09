“بطوط والبيبي الكيوت” الآن أقوى إشارة لتردد قناة بطوط للأطفال 2024

تعد قناة بطوط الفضائية واحدة من أهم القنوات المميزة والمحبوبة من جميع الأطفال، حيث تقدم القناة مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأفلام الكرتونية والبرامج الترفيهية التي تناسب جميع الأعمار وتجلب السعادة للأطفال على مدار اليوم، كما تبث قناة بطوط الفضائية بشكل مجاني على عدد من الأقمار الصناعية الشهيرة مثل نايل سات وعرب سات، مما يتيح استقبالها في مناطق واسعة من العالم العربي.

أحدث تردد لقناة بطوط الفضائية للأطفال لعام 2024

على قمر نايل سات:

التردد: 11494.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/.6

الجودة: HD.

على قمر عرب سات:

التردد: 11594.

الاستقطاب: رأسي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

يمكنك ضبط جهاز الريسيفر الخاص بك على هذه الترددات لاستقبال قناة بطوط الفضائية ومتابعة جميع البرامج والمسلسلات الكرتونية الممتعة التي تقدمها القناة بدون تشفير.

تفاصيل قناة بطوط الفضائية للأطفال

وكما سبق وأن ذكرنا فإن بطوط الفضائية هي قناة تلفزيونية موجهة لجميع الأطفال، كما تقدم القناة محتوى كرتوني ممتع وترفيهي، هذا وتعتبر القناة وجهة محبوبة لمختلف الأطفال والأسر في العالم العربي، حيث تقدم القناة تشكيلة واسعة من البرامج الكرتونية المختلفة، تشمل هذه التشكيلة المسلسلات الكرتونية، الأفلام القصيرة، والعروض المختلفة التي تتنوع بين المغامرات، الكوميديا، الدراما، والتعليم.

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البرامج الترفيهية والتعليمية للقناة

بالإضافة إلى البرامج الترفيهية، تقدم قناة بطوط الفضائية أيضًا برامج تعليمية تهدف إلى تعزيز المهارات اللغوية والرياضية والاجتماعية والعقلية للأطفال.