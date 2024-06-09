أولادك هيطلبوها تاني.. طريقة تحضير فطيرة الحليب القطنية في المنزل

طريقة تحضير فطيرة الحليب القطنية بالمنزل هي من الطرق التي يبحث عنها المزيد اليوم عبر الإنترنت، وذلك لأن فطيرة الحليب القطنية تعتبر من أحد أنواع الحلويات التي يحبها الكبار والصغار بالمنزل فهي ذات ملمس ناعم وتعتبر من الوجبات الخفيفة التي يمكن أكلها بين الوجبات أو تستخدم على الفطار أو العشاء ويمكن تحضيرها بالمنزل لتستطيع توفير المال لأنها من الأشياء باهظة الثمن بالخارج.
مكونات تحضير فطيرة الحليب القطنية
لذا تمكن من صنع فطيرة الحليب بمنزلك يجب تواجد بعض المقادير والمتوفرة في كل منزل وهي:
- كوبان من الدقيق المنخول جيدًا.
- نصف كوب من الماء.
- عدد 2 معلقة من الحليب الجاف وتكون معلقة كبيرة.
- عدد واحد ملعقة من الزبد أو السمن.
- بيضة واحدة يمكنك استخدامها أثناء العجن.
- كيس واحد من الخميرة الفورية المذابة بربع كوب من الماء.
كيفية عمل فطيرة الحليب القطنية بالمنزل
هناك بعض الخطوات المتبعة حتى تستطيع تحضير الفطيره وجعلها شهيه ولذيذه:
- نخل الدقيق والملح جيدًا.
- بعد نخلهم نضعهم في وعاء عميق ونضيف عليهم اللبن الجاف مع التقليب المستمر حتى تمام الإختلاط.
- نحضر وعاء أخر توضع الزبدة والخميرة والسكر ونضعهم على نار هادئة حتى تمام الامتزاج.
- خلط جميع المكونات معا وعجنها جيدًا ليعطوا نسيج ناعم ومتجانس.
- ترك العجينة حتى ترتاح فتره تزيد عن ساعة.
- تقسيم العجين إلى كرات صغيرة متساوية في الحجم مع وضعه في صينية واحدة بعد دهن هذه الصينيه بالبيض.
- إشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- ندخل الخليط داخل الفرن لمدة ربع ساعة.
- نخرج الخليط ويتم تقديمه.