أولادك هيطلبوها تاني.. طريقة تحضير فطيرة الحليب القطنية في المنزل

طريقة تحضير فطيرة الحليب القطنية بالمنزل هي من الطرق التي يبحث عنها المزيد اليوم عبر الإنترنت، وذلك لأن فطيرة الحليب القطنية تعتبر من أحد أنواع الحلويات التي يحبها الكبار والصغار بالمنزل فهي ذات ملمس ناعم وتعتبر من الوجبات الخفيفة التي يمكن أكلها بين الوجبات أو تستخدم على الفطار أو العشاء ويمكن تحضيرها بالمنزل لتستطيع توفير المال لأنها من الأشياء باهظة الثمن بالخارج.

مكونات تحضير فطيرة الحليب القطنية

لذا تمكن من صنع فطيرة الحليب بمنزلك يجب تواجد بعض المقادير والمتوفرة في كل منزل وهي:

كوبان من الدقيق المنخول جيدًا.

نصف كوب من الماء.

عدد 2 معلقة من الحليب الجاف وتكون معلقة كبيرة.

عدد واحد ملعقة من الزبد أو السمن.

بيضة واحدة يمكنك استخدامها أثناء العجن.

كيس واحد من الخميرة الفورية المذابة بربع كوب من الماء.

كيفية عمل فطيرة الحليب القطنية بالمنزل

هناك بعض الخطوات المتبعة حتى تستطيع تحضير الفطيره وجعلها شهيه ولذيذه: