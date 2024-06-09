طريقة عمل البسبوسة التركية اللذيذة بأسهل الخطوات طعمها روعة ومذاقها مختلف

تعد البسبوسة التركية من الحلويات اللذيذة التي يعشقها الكثير من الناس، وهي حلوى شهية لذيذة الطعم، وطريقة تحضيرها في البيت بسيطة ولا تأخذ منا وقت طويل في تحضيرها، كما تحتوي على عناصر هامة مفيدة لصحة الجسم، حيث تعمل على تقوية العضلات وتساعد على بناء الجسم لأنها تحتوي على البيض والزيت والدقيق وهي عناصر هامة مفيدة لصحة الإنسان، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل البسبوسة التركية بأسهل الخطوات.

مكونات عمل البسبوسة التركية

تتكون هذه الحلوى اللذيذة من مقادير بسيطة سوف نتعرف عليها وهي كما يلي: –

٢ حبة من البيض.

كوب من السكر.

٢ كوب من السميد.

كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من الزيت.

كوب من الزبادي.

1 كوب من ماء القطر.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم اليوم طريقة عمل البسبوسة التركية بخطوات سهلة وسريعة بالمنزل وهي كما يأتي: –

نحضر العجان الكهربائي ونضع به البيض، والسكر، والزيت، ثم نخفقهم مع بعض جيدًا. نقوم بإضافة الدقيق والبيكنج بودر والسميد ونعيد الخفق مرة أخرى. بعد ذلك نقوم بإضافة الزبادي ونخفق باستمرار على يصبح الخليط ثقيل القوام. نحضر صينية مدهونة بالزبدة ونسكب بها خليط البسبوسة، ثم نقوم بوضعها داخل فرن مسخنة مسبقًا على درجة حرارة ١٨٠ مئوية حتى تتحمر وتصبح ذهبية. نخرجها من الفرن ونسقيها بماء القطر ونزينها بالمكسرات وجوز الهند ونقدمها بألف صحة وهنا.

طريقة عمل شربات البسبوسة

نحضر وعاء ونضع به ٢ كوب من السكر، ثم نضيف عليهم كوب من الماء، والقليل من عصير الليمون، بعد ذلك نقوم بوضع الوعاء على النار، ثم نتركه لمدة عشر دقائق حتى يغلي، ثم نقوم برفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد تمامًا ويكون جاهز للاستخدام.