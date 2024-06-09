موقع نتائجنا الوزاري .. استخراج نتائج الثالث متوسط دور اول 2024 نتائجنا بالرقم الامتحاني والاسم

نتائج الثالث متوسط دور اول 2024 نتائجنا ترتفع معدلات البحث عنها في هذه اللحظات بسبب زيادة بحث الطلاب وذويهم عنها، حيث من المتوقع أن يتم توفير هذه النتيجة في غضون أيام قليلة وذلك بعد أن تتم مراجعة عملية التصحيح للتأكد من أن كل طالب حصل على درجته بالكامل التي يستحقها دون زيادة أو نقصان، وقد انتهت هذه الاختبارات في يوم 3 يونيو الحالي، ولم يتم تسجيل أي شكاوى أو اعتراضات على صعوبة اسئلة الاختبارات، وفي السطور التالية، وسنوافيكم بالمزيد من الأخبار عن هذا الموضوع ونعرفكم على أكثر من موقع رسمي يتيح خدمة الاستعلام عن النتيجة فيما يلي.

نتائج الثالث متوسط دور اول 2024 نتائجنا

يمكن لكل الطلاب البحث عن نتائج الثالث متوسط دور اول 2024 نتائجنا من خلال الروابط الرسمية التي حددتها وزارة التربية والتعليم العراقية، والالتزام بهذه الخطوات:

في البداية قم بالولوج إلى منصة نتائجنا.

ثم اختار البحث عن النتائج.

حدد الصف الثالث المتوسط.

اختر المحافظة التي يقيم بها الطالب.

سجل البيانات اللازمة في الحقول الخاصة بذلك.

وبعد اعتماد النتيجة سيتم تفعيل كلمة تنزيل اضغط عليها.

انتظر حتى يتم تحميل ملف النتيجة pdf وابحث بداخله عن الاسم والدرجات.

موقع نتائج الثالث متوسط دور اول 2024

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم تتيح رابطًا آخر للاستعلام عن نتائج الثالث متوسط دور اول 2024 نتائجنا، من خلال موقعها الرسمي حتى تسهل البحث عن النتيجة على الطالب وولي أمره، وكل ما عليك هو اتباع هذه الخطوات: