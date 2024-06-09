الحلقة الجديدة 28 .. مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 28 مترجمة عبر تردد قناة الفجر الجزائرية

مشاهدة مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 28 يرغب عشاق المسلسلات التركية التاريخية في التعرف على مواعيد عرضه والقنوات الناقلة له، حيث يتم عرض الكثير من الأحداث الشيقة خلال حلقات هذا المسلسل، مما يجعل المتابعين في حالة انتظار وترقب دائم للحلقات الجديدة لمتابعة بقية الأحداث المثيرة، ونوضح المزيد من التفاصيل عن هذا العمل الدرامي المميز وتردد القنوات الناقلة له في السطور التالية.

مشاهدة مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 28

يترقب المتابعون موعد عرض مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 28 على أحر من الجمر، وسيتم إذاعتها من خلال شاشة تي أرى تي 1 بتركيا، وستكون حلقة قوية تحتوي على الكثير من الأحداث الشيقة وخاصة بعد سقوط كاراتيكن، حيث يتساءل المتابعون هل ما زال على قيد الحياة أم لا، ومن المتوقع أن تشهد معارك قوية بين القائد المسلم العظيم والصليبيين.

ولقد استطاع هذا المسلسل المحقق نسب مشاهدات عالية في تركيا وخارجها بسبب قصته المثيرة التي يناقشها، حيث يقوم بعرض قصة حياة القائد صلاح الدين الذي يعد من أهم القادة في تاريخ المسلمين بسبب قدرته على التصدي للحملات الصليبية واسترداد القدس، ويتم عرض حلقة واحدة جديدة من هذا المسلسل في يوم الاثنين من كل أسبوع وذلك في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت مدينة الرياض والقاهرة وذلك على شاشة قناتي ار تي 1 بتركيا وتعرض حلقاته باللغة التركية، ويمكنك مشاهدة الحلقات بالعربية عبر قناة الفجر الجزائرية.

القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الايوبي

تستطيع الاستمتاع بمتابعة مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 28 فور عرضها في تركيا عبر قناة تي ار تي 1 ونوضح احداثياتها على القمر الصناعي النايل سات حتى تتمكن من تحميل القناى على جهازك، واحداثياتها كالتالي: