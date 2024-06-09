كيف يمكنني تقديم اعتراض على الضمان الاجتماعي المطور؟.. إليكم الخطوات

صرحت وزارة الموارد الإنسانية والتنمية الاجتماعية عن نقاط تقديم اعتراض على الضمان المطور 1445 وذلك ضمن إطار جهود الحكومة السعودية لدعم الأسر المحتاجة بهدف تحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتعزيز جودة الحياة الإجتماعية، يعد معاش الضمان الاجتماعي دعمًا ماليًا شهريًا للمستحقين يتم تمويله من صندوق الزكاة لتحقيق الأهداف الاجتماعية ومساعدة الفئات المحتاجة بصفة خاصة مثل الفقراء المستحقين للزكاة.

كيفية تقديم اعتراض على الضمان المطور

إليكم طريقة تقديم اعتراض على ضمان المطور لعام 1445:

الدخول إلى بوابة وزارة الموارد البشرية بالسعودية.

بعد ذلك يتم الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة السر.

الانتقال إلى قسم الخدمات عبر الإنترنت.

يتم اختيار برنامج الضمان المطور من بين برامج الدعم الموجودة.

كتابة المعلومات المطلوبة مثل رقم الهوية الوطنية.

ثم يتم التوجه إلى صفحة التحقق من أهلية الدعم.

عرض النافذة التي تتضمن سبب رفض الأهلية.

يتم بعد هذا تحديد خيار تقديم الطلب الاعتراضي.

إضافة المعلومات المطلوبة وإرفاق الوثائق التي تثبت استحقاق الدعم.

ومن ثم تجري مراجعة البيانات المدخلة.

بالضغط على خيار تقديم الطلب سيتم الرد على المستخدم خلال 30 يومًا لمراجعة الطلب والنظر فيه.

شروط الضمان المطور

حددت وزارة التنمية البشرية الضوابط اللازمة لاستحقاق برنامج الضمان الاجتماعي المحدث ومن بين هذه الشروط: