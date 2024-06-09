كيفية استخراج جواز السفر الإلكتروني من منصة أبشر 2024.. خدمات متعددة لخدمة المواطنين

تقدم منصة أبشر مجموعة واسعة من الخدمات للمواطنين في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك خدمة إصدار جواز السفر الإلكتروني، كما يهدف هذا النظام إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية بطريقة رقمية وفعّالة، فيما يلي كيفية إصدار جواز السفر الإلكتروني عبر منصة أبشر.

خطوات إصدار جواز السفر الإلكتروني على منصة أبشر

الدخول إلى منصة أبشر: قم بزيارة الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر وتسجيل الدخول إلى حسابك.

اختيار “خدمات أفراد الأسرة”: بعد تسجيل الدخول، اختر خيار “خدمات أفراد الأسرة” من القائمة الرئيسية.

اختيار “خدمات”: ثم انتقل إلى خيار “خدمات” ضمن قائمة أفراد الأسرة.

اختيار “تصاريح السفر لأفراد الأسرة”: اختر خدمة “تصاريح السفر لأفراد الأسرة” واتبع التعليمات لإصدار جواز السفر الإلكتروني.

شروط إصدار تصريح السفر

متطلبات العمل السعودي: يجب أن يكون لديك تصريح عمل ساري من صاحب العمل.

صلاحية جواز السفر: يجب أن يكون جواز السفر الحالي ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

تصريح صاحب العمل: يجب الحصول على موافقة صاحب العمل للسفر.

ما هي أهداف منصة أبشر؟

نهدف منصة أبشر التي أطلقتها المملكة إلى تقديم العديد من الخدمات ومنها:-

تحسين تجربة المستخدم: حيث تسعى منصة أبشر إلى توفير تجربة سلسة وسهلة الاستخدام للأفراد في الحصول على الخدمات الحكومية، كما يتم التركيز على تبسيط العمليات، تقليل الأعمال الورقية، وتقليل الحاجة إلى الزيارات الفعلية للمكاتب الحكومية، يمكن للمستخدمين الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات مثل طلبات التأشيرة، تجديد جوازات السفر، والخدمات المتعلقة بالمرور من منازلهم أو أجهزتهم المحمولة. الكفاءة وتوفير الوقت: من ناحية أخرى تهدف المنصة من خلال رقمنة العمليات وأتمتتها إلى تحسين كفاءة الخدمات الحكومية، وتقليل أوقات المعالجة، والقضاء على الخطوات الزائدة، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتسريع عملية صنع القرار، الهدف هو توفير الوقت والجهد للأفراد عند التعامل مع الجهات الحكومية. أمن البيانات والخصوصية: كما تركز منصة أبشر بشكل كبير على الحفاظ على أمن وخصوصية المعلومات الشخصية للمستخدمين، حيث يتم تنفيذ تدابير قوية لحماية البيانات الحساسة من الوصول غير المصرح به وضمان الامتثال للوائح الخصوصية، مما يتيح للأفراد الثقة في استخدام الخدمات الرقمية بأمان.

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