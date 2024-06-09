طريقة عمل كحك الأساور الفلسطيني بالعجوة أطيب مخبوزات العيد لذيذ وطعم خيالي

كحك الأساور الفلسطيني بالعجوة من أطيب أنواع المخبوزات الناعمة التي تقدم في المناسبات السعيدة والأعياد، ويتميز بقوامه الدائب ونكهته اللذيذة التي تعطي له مذاق رائع، وكثير من الأمهات يفضلون صنعه في البيت بدل من شرائه من المخابز، كما يتميز بسهولة تحضيره ومكوناته البسيطة التي نجدها في كل مطبخ، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل كحك الأساور الفلسطيني بالعجوة بخطوات سهلة وسريعة بالمنزل.

مكونات عمل كحك الأساور الفلسطيني

يتكون الكحك الفلسطيني من مقادير بسيطة سوف نتعرف عليها وهي كما يلي: –

ملعقة كبيرة من الشمر المطحون.

ملعقة كبيرة من اليانسون المطحون.

مقدار ملعقة كبيرة من المحلب المطحون.

كيلو من الدقيق.

ملعقة كبيرة من السمسم.

ملعقة كبيرة من حبة البركة.

كوب من السمنة.

نصف كوب زيت زيتون.

رشة ملح.

ملعقتان كبيرتان من الحليب البودرة.

ملعقة كبيرة من السكر البودرة.

نصف كوب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من السكر الحبيبات.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

الحشوة نصف كيلو من العجوة، ملعقة كبيرة من الزبدة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل كحك الأساور الفلسطيني بالعجوة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهي كالتالي: –

نحضر بولة ونضع به الدقيق ونضيف عليه الشمر، واليانسون، والسمسم، وحبة البركة، والملح، والسكر البودرة، والحليب البودرة، والشمر، واليانسون، والمحلب، والسمسم، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا. نقوم بتسخين السمنة والزيت على النار حتى تغلي تمامًا، ثم نسكب السمنة الساخنة على خليط المواد الجافة ونقلبهم مع بعض جيدًا حتى يختفي الدقيق تمامًا ويصبح بارد. نحضر وعاء ونضع به السكر الحبيبات، والماء، والخميرة، ثم نقلبهم جيدًا حتى تتفاعل الخميرة مع بعضها. نقوم بإضافة خليط الخميرة مباشرةً على الخليط السابق، ثم نعجن بواسطة اليد حتى نحصل على عجينة متماسكة. نغطي العجين ونتركه ربع ساعة حتى يرتاح، ثم نقوم بتشكيله إلى كرات متوسطة الحجم ونتركها حتى ترتاح.

طريقة تشكيل كحك الأساور الفلسطيني بالعجوة

نحضر وعاء ونضع به العجوة والزبدة ونعجنهم مع بعض جيدًا حتى نحصل على خليط متجانس، بعد ذلك نقوم بتشكيل العجوة إلي أصابع رفيعة متوسطة الحجم، ثم نقوم بفرد كرات العجين على شكل بيضاوي، ثم نقوم بتوزيع أصابع العجوة على دوائر العجين ونلفها على شكل رول متوسط الحجم ونقوم بغلقه من الأطراف جيدًا، بعد ذلك نقوم بغلق رولات العجين على شكل أساور كما موضح بالصورة، ثم نقوم بإحضار صينية مدهونة بالزيت ونرص عليها أساور العجين ونتركها حتى ترتاح لمدة ربع ساعة، بعد ذلك نضعها داخل فرن مسخنة مسبقًا حتى تكتسب اللون الذهبي ونقدمها بألف صحة وهنا.