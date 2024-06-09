عبر منصة إنجاز 1445.. استعلم عن التأشيرة برقم الطلب في خمس خطوات

منصة إنجاز هي أهم منصة إلكترونية في المملكة العربية السعودية تقدم خدمات إلكترونية، حيث تعمل على تسهيل الأمور على جميع المواطنين سواء من داخل المملكة أو من الخارج الذين يرغبون في الذهاب الى المملكة العربية السعودية سواء من أجل زيارة عادية أو من أجل أداء الحج فهي تعمل على توفير أوقاتهم وجهدهم ومن خلال منصة إنجاز يمكن حجز تأشيرة إلى داخل المملكة بكل سهولة ويسر، و تابعونا لتتعرفوا على أهم 5 خطوات للاستعلام عن التأشيرة برقم الطلب عبر منصة إنجاز 1445.

خطوات للاستعلام عن التأشيرة برقم الطلب

يمكن الاستعلام عن التأشيرة برقم الطلب بكل سهولة من خلال اتباع تلك الخطوات المحددة وهذه الخطوات متمثلة في:

يقوم الشخص بفتح منصة إنجاز الإلكترونية على شبكة الإنترنت.

بعد ذلك يختار مربع الاستعلام عن طلب.

ثم يحدد بعد ذلك نوع الطلب.

ويقوم بإدخال رقم الطلب بالإضافة إلى رمز الصورة التي أمامها للتحقق من أنه ليس روبوت.

بعد ذلك يضغط على استعلام لتظهر أمامه مباشرة.

شروط الحصول على تأشيرة الذهاب إلى السعودية

لا يمكن أن ترغب في استخراج تأشيرة دون التعرف على تلك الشروط التي حددتها المملكة العربية السعودية، حيث في حالة عدم انطباق شرط من تلك الشروط عليك لا يمكن الحصول على التأشيرة وأهم هذه الشروط: