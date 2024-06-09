متاحة الآن.. نتائج التاسع اليمن 2024 برقم الجلوس عبر الإدارة العامة للاختبارات

نتائج التاسع اليمن 2024 يأمل الطلاب من جميع محافظات اليمن الاطلاع عليها قبل حلول عيد الأضحى كي تطمئن قلوبهم، قد زاد شوق الطلاب لمعرفة النتيجة لأن الامتحانات تم الانتهاء منها منذ عدة أيام فقط، ورغم عدم مرور فترة طويلة على انتهاء الامتحانات إلا أن النتائج هي الشغل الشاغل لدى الطلاب من المرحلة التاسعة اليمن،

قامت وزارة التربية والتعليم اليمنية تطبيق معايير الإجراءات المنية منذ أول أيام الامتحانات وحتى ان اختتم الطلاب ما عليهم في جميع المواد الدراسية، ومضت فترة الامتحانات بسلام وهدوء دون مواجهة أي عواقب، مما ارتفع مؤشر البحث عن النتائج لأن موعد إجازة عيد الأضحى على وشك الاقتراب وتستغرق نحو 10 أيام وحالة عدم ظهورها نهاية هذا الأسبوع يتم التأجيل لبعد العيد، ترقبوا معنا للإطلاع على نتائج التاسع اليمن 2024.

نتائج التاسع اليمن 2024

بشرى سارة لطلاب الصف التاسع اليمن بعد ساعات قليلة يتم الاعلان عن نتائج التاسع اليمن الدور الاول للفصل الدراسي الثاني للسنة الدراسية 2023-2024، وهذا الأخبار أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم بعد أن توصلت مع لجان الكنترول والتأكد من انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات على مستوى المديريات ولن يتبقى سوى أن يقوم الدكتور خالد أحمد الوصابي بعملية اعتمادها ورفعها إلكترونياً.

خطوات الاستعلام عن نتائج التاسع اليمن

وفرت وزارة التربية والتعليم رابط إلكتروني عبر الانترنت لتسهيل الوقت والمجهود على الطلاب في استخراج النتائج فور الاعتماد من الوزارة بشكل رسمي، وتأتي خطوات الاستعلام على النحو التالي